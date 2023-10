So läuft die Auszahlung ab 400 Euro Heizkosten­zuschuss in der Steier­mark: Wer das Geld bekommt Steiermark - Heute, 29. März, soll der Nationalrat den zweiten Teil des Bundesheizkostenzuschusses beschließen. In Summe stellt der Bund damit österreichweit 750 Millionen Euro zur Verfügung, womit für die Steiermark 94,4 Millionen Euro als Zuschuss zur Auszahlung kommen werden. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter) © Pixabay / moerschy

Pro berechtigtem Haushalt beträgt dieser Heizkostenzuschuss 400 Euro, wie das Land Steiermark in einer aktuellen Aussendung berichtet. Insgesamt werden davon mehr als 220.000 Haushalte erfasst, das sind rund 480.000 Steirerinnen und Steirer. Landeshauptmann Christopher Drexler: „Der Heizkostenzuschuss des Bundes ist eine weitere Maßnahme um die Teuerungen ein Stück weit abzufedern. Uns ist wichtig, dass damit noch mehr Steirerinnen und Steirer unterstützt werden können als mit dem bereits abgewickelten Heizkostenzuschuss des Landes.“

So läuft die Auszahlung ab

Die Steiermärkische Landesregierung hat sich in den vergangenen Wochen auf Basis der vorhandenen Informationen und Rechtsgrundlagen intensiv darauf vorbereitet mit dem Ziel, dass dieser Zuschuss unbürokratisch an die bezugsberechtigten Steirerinnen und Steirer überwiesen werden kann. Im Juni soll mit der Auszahlung an die ersten zirka 40.000 Haushalte, die Sozial- oder Wohnunterstützung oder den Heizkostenzuschuss des Landes bezogen haben, begonnen werden. Diese werden den Zuschuss automatisch auf ihr Konto überwiesen bekommen. Die zweite Gruppe Anspruchsberechtigter – das sind Haushalte, die 2022 weniger als 30.000 Euro Familieneinkommen hatten – soll noch im Laufe des Sommers online einen einfachen Antrag stellen können. Danach beginnt auch in diesen Fällen die Auszahlung. Übrigens: Für Personen ohne Online-Zugang stehen wie beim Heizkostenzuschuss des Landes die Gemeindeämter und Servicestellen der Städte zur Verfügung, die bei der Abwicklung des Antrages unterstützen. Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang: „Uns ist bewusst, dass derzeit viele Steirerinnen und Steirer große Probleme mit der massiven Teuerung haben. Daher bin ich froh, dass wir mit dieser Lösung zahlreiche Haushalte in unserem Bundesland erreichen.“

Wer bekommt das Geld?

Berechtigt für den Bezug des Zuschusses sind alle Haushalte, welche in den Monaten Jänner bis Mai 2023 zumindest für einen Monat Sozialunterstützung oder Wohnunterstützung bzw. in der Förderperiode 2022/2023 den Heizkostenzuschuss bezogen haben sowie jene Haushalte, die 2022 u.a. die genannte Einkommensgrenze nicht überschritten haben. Entscheidend ist, dass der Hauptwohnsitz in der Steiermark liegt.