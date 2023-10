Nach 2017 Zum zweiten Mal: Wolfs­berger Bau­unter­nehmer wieder pleite Wolfsberg - Erst kürzlich wurde über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über einen Wolfsberger Bauunternehmer eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema 600.000 Euro Schulden: Klagen­furter Reini­gungs­unter­nehmen ist pleiteWolfsberger Kunststoff­fenster-Firma ist insolvent

Am Landesgericht Klagenfurt geht es derzeit heiß her. Ein Wolfsberger Bauunternehmer ist bereits das dritte Konkursverfahren, das am heutigen Tag bekannt wird – der Zweite aus Wolfsberg. Die Höhe der Passiva sind bei dem Bauunternehmer aktuell noch nicht bekannt. Die Firma hat sich hauptsächlich auf Vollwärmeschutzarbeiten und Verputzarbeiten konzentriert.

Bereits 2017 in Konkurs geschlittert

Von der Insolvenz ist kein Dienstnehmer betroffen. Bereits 2017 hat es ein Konkursverfahren am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz gegeben. Damals schloss man einen Sanierungsplan ab, es ist jedoch nicht bekannt, ob dieser auch erfüllt werden konnte. Forderungen von Gläubigern können bis zum 17. April über den “AKV Europa” unter [email protected] eingereicht werden.