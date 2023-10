Wir haben nachgefragt

Feuerwehr im Europa­park: Was ist da los?

Klagenfurt - Heute Vormittag und auch am Nachmittag noch hat sich eine Leserin gefragt, was da denn im Europapark los ist. Dort war nämlich noch bis am Nachmittag das Feuerwehrdreieck aufgestellt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter)