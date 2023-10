Auf gute Zusammenarbeit Für mehr Vielfalt: Slowenischer Minister zu Besuch in Klagenfurt Klagenfurt - Vernetzung im Alpen-Adria-Raum, Städtepartnerschaftsprojekte und lange gute Verbindung, die Klagenfurt nicht zuletzt über Partnerstädte mit Slowenien pflegt, waren Themen beim Besuch von Sloweniens Minister Matej Arčon im Rathaus. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (285 Wörter) Sloweniens Minister Matej Arčon trägt sich ins Goldene Buch der Landeshauptstadt Klagenfurt ein. Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Alois Dolinar freuen sich über den hohen Besuch. © StadtKommunikation / Hude

Es war eine besonders freundschaftliche und herzliche Begrüßung zwischen Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) und dem slowenischen Minister Matej Arčon, am Mittwoch, 29. März 2023, im Klagenfurter Rathaus. Man kennt sich seit vielen Jahren, war Minister Arčon doch bis 2018 erst Vizebürgermeister, dann Bürgermeister von Nova Gorica, der slowenischen Partnerstadt Klagenfurts.

Partnerschaften werden ausgebaut

Bürgermeister Christian Scheider beglückwünschte den Minister zu seiner neuen, verantwortungsvollen Position und Funktion. „Es ist erfreulich, dass wir an die Verbundenheit, die sich nicht zuletzt durch zahlreiche Projekte und Begegnungen im Rahmen der städtepartnerschaftlichen Beziehungen entwickelt hat, weiter anknüpfen können“, so Scheider. Für Klagenfurt sei es klare Priorität, die Partnerschaften im Alpen-Adria-Raum auszubauen. „Das Gemeinsame und die Vielfalt sind die Stärke unserer Stadt, des Landes und der Region, diese gilt es weiterhin zu pflegen“, so Scheider weiter. Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten) sprach über neue Synergien, die sich mit der Koralmbahn ergeben werden und die es zu nutzen gelte.

Gemeinsame Projekte und Ziele

Auch Minister Matej Arčon erinnert sich mit Freude an zahlreiche Begegnungen und gemeinsam entwickelte Projekte und spricht Klagenfurt in diesem Kontext ein Kompliment aus: „In der Politik werden oft viele Worte gesprochen, Klagenfurt hat sich im Bereich der Volksgruppenverständigung, grenzübergreifenden Projekten, Partnerschaftlichkeit und Kontaktpflege stehts positiv hervorgetan und aktiv Schritte gesetzt, die unsere Verbindungen hervorragend wachsen ließen“. Arčon freut sich, ein Treffen mit dem neuen Bürgermeister der Klagenfurter Partnerstadt Nova Gorica zu initiieren, sowie auf zahlreiche zukünftige Aktivitäten. Auch ein Wunsch wurde geäußert: Den slowenischen Fußballclub in Klagenfurt im Zusammenhang mit einer für eine Akademie notwendige Lizenz zu unterstützen.