Wir suchen dich! Finova: Die Chance auf mehr Ein­kommen & eine bessere Zukunft Villach - Du hast dir in der letzten Zeit des Öfteren Gedanken über deine berufliche Situation und über zusätzliche Einkommensquellen gemacht, hattest aber noch keine Idee, was du machen könntest? Dann bist du hier genau richtig! Finova möchte dir die Möglichkeit bieten, nebenberuflich ganz flexibel und gezielt dein Zusatzeinkommen aufzubauen. Gleichzeitig kannst du die Experten dabei unterstützen, Neukunden so viele Vorteile wie möglich zu bieten. von Carla Staber 5 Minuten Lesezeit (638 Wörter) Werbung Jetzt Karriere machen bei Finova! © Finova Holding GmbH

Fast jeder von uns hat den Traum viel Geld zu verdienen und sich eventuell neben seinem normalen 40 Stunden Job noch etwas dazuzuverdienen, oder? Dann ist das hier die perfekte Möglichkeit, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Finova möchte genau den Menschen helfen, die mit ihrem normalen Gehalt nicht mehr so richtig um die Runden kommen, aufgrund der Inflation. Geboten wird dir für den Start eine unverbindliche Probezeit, um reinschnuppern zu können und dir ein Bild von der Tätigkeit zu machen. Danach bleibt die Option, eine kostenlose interne Ausbildung genießen zu dürfen, natürlich offen.

Du willst... ...zwischen 500-2000€ verdienen?

dir ein zweites Standbein aufbauen?

dich beruflich komplett neu orientieren?

einen ungebundenen Arbeitsort und ungebundene Arbeitszeiten?

als Quereinsteiger starten?

in der Branche Finanzdienstleistung arbeiten? Dann bist du hier genau richtig!

Worauf also noch warten? Mache Karriere!

Das Traineeprogramm von Finova ermöglicht dir eine umfassende Ausbildung im Versicherungs-, Finanzierungs- und Veranlagungsbereich, die du mit den staatlichen Befähigungsprüfungen bei der WKO zum Versicherungsmakler und Vermögensberater abschließen kannst. „Wer danach sogar noch unsere Führungskräfteakademie durchlaufen möchte, der kann seine persönliche Karriere im Bereich Management und Teamleitung weiter verfolgen und schon bald sogar, bei Interesse, sein eigenes Büro eröffnen“, beschreibt Ivan Bucic.

Der Finanzprofi

Doch was macht Finova eigentlich genau? Unter anderem beschäftigt sich die Firma mit Immobilien und Finanzierungen. Wie wir alle wissen, steigen die Zinsen stetig an. Wir haben Ivan Bucic gefragt, wie er seine Neukunden bestmöglich vor diesem Zinsanstieg schützt. „Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den aktuellen Kreditvertrag von einem unserer Experten kostenlos überprüfen zu lassen.“ Wir haben den Finanzmarktprofi auch gefragt, wie es abläuft, wenn ein Kunde mit einem variablen Zinssatz zu ihnen kommt. „Wir schauen die Verträge an und vergleichen die Angebote am Markt. Bei Bedarf wird ein Gegenangebot gestellt. “Ziel ist es, dem Kunden so gut wie möglich weiterzuhelfen”, so Ivan.

Ein zukunftsorientiertes Unternehmen. © Finova Holding GmbH

“Wird alles von uns erledigt!”

Wie sieht es aber nun aus, wenn ein Kunde eine Immobilie verkaufen möchte? Kann Finova dabei auch behilflich sein? “Natürlich! Es wird von uns alles abgewickelt, der Kunde muss sich um nichts kümmern und am Ende bekommt er dann den besten Preis für die Immobilie. Von Verkauf, über Beratung bis hin zu Besichtigungen und Notarterminen. Wird alles von uns erledigt”, erklärt der Experte und erklärt, dass Finova betriebsintern auf eine Vielzahl von Kompetenzen zurückgreift.

Der Versicherungsexperte

Ivan Bucic kennt sich auch sehr gut im Versicherungsbereich aus. Als Versicherungsmakler ist er auch dazu verpflichtet, den Kunden das Beste anzubieten. „Heutzutage braucht und hat auch jeder Versicherungen, aber eine zweite Meinung zu diesem Thema einzuholen ist sehr wichtig. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, sich auch in diesem Bereich eine unverbindliche Meinung einzuholen, damit man am Ende des Tages weiß, ob der eine oder andere Vertrag sinnvoll ist und ob man nicht zu viel dafür bezahlt“, erzählt der Versicherungsprofi. Außerdem ist es ihm sehr wichtig, dass Einsparungen getroffen werden. „Mit Maß und Ziel versichern ist unser Motto“, so Ivan Bucic.

„Mit Maß und Ziel versichern ist unser Motto“, so Ivan Bucic. © Finova Holding GmbH

Finova Investment

Die hohe Inflation ist nach wie vor ein brisantes Thema, das die finanzielle Sicherheit vieler Menschen bedroht. In diesen unsicheren Zeiten ist es wichtiger denn je, klug zu investieren und eine angemessene Rendite zu erzielen. Unsere Berater sind mit den neuesten Entwicklungen auf dem Finanzmarkt vertraut und bieten dir individuelle Lösungen, die auf deine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder in der Lage ist, sein finanzielles Potenzial zu entfalten, und wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu unterstützen.

Bewirb dich jetzt!

Dein Interesse an diesem Job wurde geweckt und du möchtest dich unverbindlich erkundigen? Dann bewirb dich mit einem aussagekräftigen Lebenslauf via Mail [email protected]. Du kannst dich aber auch gerne direkt bei Ivan Bucic via Facebook melden. „Wir freuen uns auf die Zukunft mit dir!’“, so Ivan Bucic abschließend.