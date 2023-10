MaxPalais von Topmiete Wohntraum im Herzen von Villach: Jetzt 3D-Tour durch dein neues Zuhause machen! Villach - Eine traumhafte Wohnung im Herzen von Villach, die genau deinen Wünschen entspricht: Klingt nach einem Traum? Beim neuen Projekt "MaxPalais" von Topmiete kann diese Vorstellung zur Wirklichkeit werden! Schon jetzt kannst du dich mithilfe eines hochwertigem 3D-Rundgangs und einem praktischen Suchgenerator für eine Wohnung entscheiden und bereits im Herbst kannst du einziehen! Das ist Wohnungssuche auf einem neuen Niveau! von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (502 Wörter) Werbung Ein unbeschwertes Leben - das sollen die Mieter hier genießen können. © MaxPalais

Lichtdurchflutete Wohnungen, Restaurants und Geschäfte in unmittelbarer Nähe und für alle Generationen geeignet: Im Herzen der Stadt Villach, nur wenige Gehminuten von Bahnhof und Hauptplatz entfernt, entsteht ein neues Stadtviertel – und genau dort will Topmiete mit dem Projekt MaxPalais deinen Traum vom modernen Wohnen wahr werden lassen.

Fakten-Box All Inklusive Mietwohnungen

26 bis 90 m² Wohnungen

Mietbeginn: Voraussichtlich 1. September 2023

Zeitloses Generationen-Wohnen

Tiefgaragen

Wohnen auf einem anderen Level

Ein unbeschwertes Leben – das sollen die Mieter hier genießen können. Damit das klappt wurden hier weder Kosten noch Mühe gescheut! Egal ob Studio Comfort oder Penthouse Deluxe, zu den Basic-Highlights gehören eine Tiefgarage, ein Fahrstuhl der die Anlage barrierefrei werden lässt, ein Einbauküche und natürlich Keller und Balkone. Doch MaxPalais hebt Wohnen auf ein anderes Level: Zum Service gehört nämlich zusätzlich ein Sicherheitsdienst und ein Concierge Service für das ultimative Hotel-Feeling – was für ein Luxus! Als Zusatzservices gegen Aufpreis gibt es auch noch einen Haushaltsservice (Wäsche, Reinigung, Verpflegung), Essenslieferung und eine Haustechnik (Montage-, Reparaturarbeiten uvm.).

Ein paar Eindrücke ... © MaxPalais © MaxPalais © MaxPalais © MaxPalais © MaxPalais © MaxPalais © MaxPalais

Wohnen wie im Hotel – nur besser!

“Das uneingeschränkte Wohlbefinden der EigentümerInnen und Mieter:innen stehen im MaxPalais im Mittelpunkt”, erklären die Immobilienexperten von Topmiete, die das Projekt auf die Beine gestellt haben. Für alle Generationen ist hier gesorgt: Vom Kindergarten bis hin zur medizinischer Versorgung und unterstützt von innovativen „smart living“ Technologien bietet MaxPalais Sicherheit und Wohlbefinden, also alles, wonach wir in Zeiten wie diesen suchen. Um das Ganze noch zu toppen kommt hier auch die Kulinarik nicht zu kurz: Nahversorger in unmittelbarer Nähe, ein Restaurant mit Lieferservice und die gesamte Lokallandschaft der Villacher Innenstadt steht den Bewohnern zur Verfügung.

"Das Wohnen und Leben der älteren Generation muss mehr bieten als Barrierefreiheit. Das MaxPalais integriert die Bedürfnisse von Jung und Alt." Die Immobilienexperten von Topmiete

Das uneingeschränkte Wohlbefinden der EigentümerInnen und Mieter:innen stehen im MaxPalais im Mittelpunkt. © MaxPalais

Mit zwei Klicks zu DEINER perfekten Wohnung!

Wohnungssuchende kennen die Odyssee, die man oft durchmachen muss, um das passende Objekt zu finden. Wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? In welchem Stock ist sie nochmal? In welchem Haus befindet sie sich überhaupt und wie viel kostet sie jetzt eigentlich? Ist sie überhaupt noch verfügbar? Diese Fragen musst du dir dank Topmiete und MaxPalais nicht mehr stellen! Im eigens kreierten Wohungs-Generator, kannst du bequem auswählen, welches Haus und welches Stockwerk dich interessieren würden. Sofort erhältst du eine Liste mit verfügbaren Wohnungen, samt Anzahl der Zimmer, Größe, Mietpreis und Ausrichtung. On Top kann man sich sogar den Grundriss der Traumwohnung downloaden.

Aufgepasst: Solltest du außerhalb von "MaxPalais" eine Wohnung suchen hat Topmiete generell einen unschlagbar hilfreiches Tool erstellt. Direkt auf der Website gibt es eine Generator, bei dem man Art der Immobilie, Ort, Größe, Zimmer und Preis festlegen und die Website macht den Rest. So wird die Wohnungssuche zum Spaziergang!

Dank eines Grundrisses der Anlage weiß man genau, wo welches Haus steht. © MaxPalais Einfach Haus auswählen, Stockwerk auswählen und alle verfügbaren Wohnungen auf einen Blick sehen! (Mehrfachauswahl möglich) © MaxPalais

3D-Rundgang im MaxPalais

Wenn du dich für eine der Traumwohnungen entschieden hast, gibt es noch die Möglichkeit sich bei einem hochqualitativen 3D-Rundgang einen ersten Eindruck der Wohnräume zu verschaffen. Gezeigt wird hier eine barrierefreie 2-Zimmer Wohnung mit Wohn-, Ess- und Kochbereich mit Ausgang auf den Balkon, ein Schlafraum und ein großzügiges Bad mit Fenster. “Ich bin beeindruckt! Egal ob am Handy oder am Computer, die Bilder sind gestochen scharf und wenn ich das Handy oder die Maus bewege, bewegt sich auch das Bild mit. Es ist, als hätte man eine VR-Brille auf! So stell ich mir die Wohnungssuche im Jahr 2023 vor!”, erzählt eine begeisterte Kundin.