Baubeginn Ende April 35 Millionen Euro: Sparkasse-Investition bringt modernste Bank der Zukunft! Klagenfurt - Die Kärntner Sparkasse war gestern für uns da, steht uns heute zur Seite und denkt jetzt bereits an morgen: Deshalb werden nun 35 Millionen Euro für eine Generalsanierung investiert, um das Hauptgebäude am Neuen Platz 14 zur modernsten Bank in Kärnten zu machen. Bereits Ende April geht es los! Aber keine Angst: Für Ersatz ist gesorgt! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) Werbung So soll die neue Sparkasse aussehen! © Kärntner Sparkasse

Stolze 42,2 Millionen Euro hat die Kärntner Sparkasse AG in den vergangen 10 Jahren in ihr Filialnetz in Kärnten investiert und damit die Kunden- wie auch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht, was sowohl das Rekordkundenwachstum (+ 6.455 Kundinnen und Kunden) als auch Auszeichnungen als Top Arbeitgeber (Kununu) eindrucksvoll belegen. Nun sollen die Räumlichkeiten dem Erfolg gleichziehen – ein sichtbares Zeichen der nachhaltigen Weiterentwicklung!

“Land und seine Menschen profitieren”

Rund 35 Millionen Euro wird die Kärntner Sparkasse in den Umbau ihres Hauptgebäudes in Klagenfurt investieren. Der Baubeginn erfolgt Ende April 2023. Ende 2024 möchte die Kärntner Sparkasse den Jahrhundertumbau ihres denkmalgeschützten Gebäudes abgeschlossen haben. „Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir heute Entscheidungen treffen, von denen dieses Land und seine Menschen auch in Zukunft noch profitieren“, erklärt Gabriele Semmelrock-Werzer, Sprecherin des Vorstandes der Kärntner Sparkasse.

Coole Gastronomie für die Klagenfurter

Am Ende sollen großzügige Beratungsflächen, ein Financial-Life-Park für interaktive Finanzbildung, Gastronomie- und Veranstaltungsbereiche und modernste Arbeitsbereiche für die Mitarbeitenden vorhanden sein. Das heißt für die Klagenfurter: Eine Rooftop-Bar mit wunderbarer Aussicht auf Klagenfurt. “Es sei der größte Umbau der letzten 150 Jahre”, so Ulrike Resei, Vorstandsdirektorin der Kärntner Sparkasse abschließend.

Die Sparkasse lässt euch nie im Stich

Die Umbauphase wird rund zwei Jahre dauern. Währenddessen übersiedeln die derzeit im Gebäude angesiedelten Geschäftsbereiche in Ausweichräumlichkeiten. Hier findet ihr einen Überblick über die Ersatz-Standorte der Sparkasse sowie Wegbeschreibungen. Für schnelle Erledigungen wird euch aber am Standort Neuer Platz 14 eine Selbstbedienungszone vor der Filiale zur Verfügung stehen.

Ausweichfiliale Bahnhofstraße 7 Filial-Service, Privat- und Unternehmenskund:innen, Bauen & Wohnen, Wirtschaftsförderung Ab Mittwoch, 29. März 2023, ist der Filialbetrieb am Neuen Platz 14 eingestellt. Beratungen und Kassen finden Sie ab Donnerstag, 30. März 2023, in der Bahnhofstraße 7. Kassenöffnungszeiten: Montag-Freitag

8 bis 12.30 Uhr

14 bis 16 Uhr

Pernhartgasse 1 Vorstandssekretariat, Private Banking, Generalsekretariat, Conduct & Recht, Privatstiftung Kärntner Sparkasse Ab Montag, 17. April 2023, finden Sie unsere Private Banking Berater:innen in der Pernhartgasse 1, 1.Stock. Das Vorstandssekretariat befindet sich im 2. Stock.