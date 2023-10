Drei vier oder sechs Monate gratis Training! Gewinnspiel: Mitmachen und bis zu 6 Monate gratis im INJOY Villach trainieren! Villach - Da hoppelt der Hase! Ostern ist eine tolle Zeit, um neue Dinge auszuprobieren und frisch zu starten. Wir haben hier die perfekte Möglichkeit für dich, deinem Körper einen Frühjahrsputz zu gönnen. Gewinne jetzt eine 6-monatige, eine 4-monatige und eine 3-monatige Mitgliedschaft für jeweils zwei Personen im INJOY Villach! Du fragst dich, wo der Haken ist? Es gibt keinen! Der Gewinn ist völlig unverbindlich und du bist nicht verpflichtet, danach ein Abo abzuschließen! Der Osterhase kennt keine Ausreden! von Carla Staber 5 Minuten Lesezeit (689 Wörter) Werbung Der Osterhase kennt keine Ausreden! © INJOY Villach

Das INJOY Villach ist anders als jedes Fitnessstudio, das du bis jetzt kennengelernt hast. Es kann in ganz vielen Punkten überzeugen! Egal ob die Auswahl der Geräte, die Atmosphäre oder die Mitarbeiter. Dieses Fitnessstudio hat es so richtig drauf. Auch wir haben es schon für euch getestet und sind begeistern. Du glaubst uns nicht? Dann mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel und überzeuge dich selbst!

Unfassbares Angebot

Etwas sehr Einzigartiges am INJOY Villach, ist, dass der gesamte Fitnessbereich auf insgesamt vier Stockwerke aufgeteilt ist. Ganz unten befindet sich der Kraft-Bereich. Dieser ist mit einer großen und sich laufend erneuernden Auswahl an modernen Kraft-Geräten ausgestattet. Bei motivierender Musik im Hintergrund geht hier keiner ohne mindestens einen Schweißtropfen auf der Stirn hinaus. Im ersten Stock befindet sich dann der Empfang, ein Aufenthaltsraum und aber auch ein Fitnessbereich. Dieser Bereich besteht aus einem Zirkeltraining und unterschiedlichen Geräten zum Aufwärmen und Dehnen. Der zweite Stock ist das Cardio Paradies. Hier gibt es eine breite Auswahl aus den neusten Laufbändern, Rädern, Steppern, Ergometern, usw. Und ganz oben befindet sich noch ein großer Aerobic-Raum. Dort finden jeden Tag unterschiedliche Kurseinheiten von Yoga bis Fit-Boxing statt. Hier geht es zum Kursplan. Ein weiteres Highlight ist der Saunabereich. Perfekt, um nach dem Training so richtig entspannen zu können. Alles nach dem Motto: Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. © 5min

Gute Laune ist das A und O

Doch das INJOY Villach hat noch mehr zu bieten! Die Freude und der Spaß am Training sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre. Man kommt herein und wird direkt von jedem mit einem Lächeln begrüßt. Egal ob Trainer oder Kunde, man spürt einfach die gute Laune beim Trainieren. Das professionelle Team des INJOY Villach steht dir auch immer mit Rat und Tat zur Seite und hilft dir, deine Ziele bestmöglich zu erreichen.

Das professionelle Team des INJOY Villach steht dir auch immer mit Rat und Tat zur Seite. © 5min.at

Bis zu sechs Monate gratis Training gewinnen!

Du bist neugierig geworden und möchtest das INJOY Villach selbst ausprobieren? Gewinne jetzt zweimal eine 6-monatige, eine 4-monatige und eine 3-monatige Mitgliedschaft für dich und deinen Fitness-Buddy. Natürlich jeweils völlig kostenlos und unverbindlich. Worauf wartest du noch?

So könnt ihr gewinnen! 2x 6-monatige Mitgliedschaft

2x 4-monatige Mitgliedschaft

2x 3-monatige Mitgliedschaft Mitmachen ist einfach: Like dieses Gewinnspiel auf Facebook und markiere in den Kommentaren deinen Fitness-Buddy, mit dem du deine Ziele gemeinsam erreichen möchtest! Die Mitgliedschaften sind völlig kostenlos und unverbindlich.

Teilnahmebedingungen

