Gutscheine online bestellen und selbst ausdrucken Noch kein Oster­geschenk? Jetzt im Jump Dome hüpfen wie der Osterhase! Klagenfurt - Ostern steht vor der Tür und du hast noch kein Geschenk? Wie wärs mit einem Gutschein von Jump Dome für die ganze Familie? Einfach zu Hause bequem ausdrucken und so schnell bist du der beste Osterhase, über den sich jeder freut! Alles nach dem Motto: "JEDER kann springen!" Worauf wartest du noch? von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (450 Wörter) Werbung Juhu! Der Osterhase kommt! © Jump Dome

Wer springt höher, wer ist stärker und wer schafft den Ninja Parcours schneller? Egal ob mit Freunden oder Familie. Im JUMP DOME Klagenfurt haben Groß und Klein, Alt und Jung, Anfänger und Fortgeschrittene Spaß! Auf 2.000 Quadratmetern in dem innovativen Indoor-Freizeitpark könnt ihr euch auspowern. Du hast noch kein Ostergeschenk? Dann haben wir genau das richtige für dich! Einfach online Gutschein kaufen, selbst ausdrucken und rein ins Osternest! Dann könnt ihr hoppeln wie der Osterhase! Hier geht es zu den Gutscheinen! Übrigens: Die Trampolinhalle ist 365 Tage im Jahr von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet und stets gut besucht!

Endlich Osterferien! © Jump Dome

Garantiert für jeden was dabei!

Spaß für alle: Das garantieren die JUMP DOME-Betreiber durch eine breite Palette an Attraktionen. Der Kid´s Playground für Kinder von 0 bis 8 Jahren bietet einen Softplay-Bereich, eine Rutsche und einen Kinder-Parcours für abwechslungsreichen Spielspaß für die Kleinsten. In der Freejump Area laden verschiedene Trampoline 365 Tage im Jahr zum Springen ein und im Ninja Warrior Bereich kommen Kinder und Erwachsene voll auf ihre Kosten. Wenn du großen Wert auf die Schulung deines Gleichgewichts legst, dann komm in die Balance Area. Doch das ist noch lange nicht alles! Hier findest du alle weiteren Attraktionen.

Spaß für alle von 0-99 Jahren! © JUMP DOME

Der JUMP DOME hat sehr viel zu bieten!

Für die Besucher des JUMP DOME Klagenfurt stehen zahlreiche gratis Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Jetzt heißt es nur noch Sportkleidung einpacken. Die hochwertigen rutschfesten Sprungsocken, die für die Nutzung der Attraktionen verpflichtend sind, kannst du am besten bei deiner Online-Buchung erwerben oder bei deinem ersten Besuch im JUMP DOME Klagenfurt gleich an der Kassa. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Wir haben einen Gastronomiebereich, wo du nach Belieben einen Slushy, gekühlte Getränke, Kaffee, Donuts, Muffins bis hin zu Pizza und heißem Baguette genießen kannst. Die Ticketbuchung ist ebenfalls online möglich und mit der Kärnten Card kannst du dir zweimal in der Saison je 1 Stunde Sprungzeit gratis sichern.

Mega zentral!

Besonders stolz ist man bei JUMP DOME auf den zentralen Standort. „Durch die Top-Lage in der Magazingasse sind wir fußläufig in wenigen Minuten bei den City Arkaden, haben tolle Busanbindungen beim Bezirksgericht, sind nicht weit von der Autobahn entfernt und haben außerdem noch 140 Gratis-Parkplätze. Das ist in Klagenfurt einzigartig“, erzählt Manuel Fritz weiter. Nicht zuletzt wegen seines guten Standortes war das erste Jahr für den JUMP DOME ein großer Erfolg. Die Trampolinhalle ist 365 Tage im Jahr geöffnet und stets gut besucht. Eine Online-Reservierung für deinen Tag im JUMP DOME ist trotzdem zu empfehlen. Mehr Infos findest du hier.