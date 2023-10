Saisonstart Kärnten Card Ab ersten April: Hier kannst du bereits erste Abenteuer entdecken Kärnten - Die neue Sommer Kärten-Card Saison beginnt bereits diesen Samstag am 1. April 2023. Pünktlich zum Saisonauftakt öffnen einige Aufflugsziele in Kärnten ihre Pforten. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) © 5Min

Der Frühling hat bereits begonnen und somit auch die neue Kärnten Card Saison. Ab 1. April öffnen wieder einige abenteuliche Attraktionen. Wir verraten euch, wohin ihr bereits am Wochenende die ersten Ausflüge starten könnt.

Erste Abenteuer entdecken

Ab kommenden Samstag öffnen in Kärnten einige Museen und Attraktionen, welche man mit der Kärnten Card ermäßigt besuchen kann. Die Kristall- und Fossilienerlebniswelt Pörtschach, der Familywald Ossiacher See oder das Büchsenmacher- und Jagdmuseum sind nur ein paar spannende Erlebnisorte. Auch der Affenberg, die Burg Hochosterwitz und der Tierpark Rossegg werden ab 1. April öffnen. Weiters auch das Bonsaimuseum, das Museum für Volkskultur, der Wappensaal im Landhaus Klagenfurt und das Schloss Albeck. Übrigens: Der Pyramidenkogel bereits seit 1. März geöffnet.

Titanic meets Kärnten

Auch das Minimundus in Klagenfurt öffnet bereits ab 31. März 2023 vorerst von 9 bis 18 Uhr seine Türen. Die neueste Attraktion? Das am 15. April 1912 im Atlantik versunkene Schiff R.M.S. Titanic. Das im Maßstab 1:25 angefertigte Modell kann ab Freitag in Klagenfurt bestaunt werden. Allerdings gibt es in der Miniaturwelt KEINE Ermäßigung mit der Kärnten Card.

Neu mit dabei

Ab 2023 sind nun auch das kärnten.museum, der Jump Dome Klagenfurt, die Drautal Perle in Spittal an der Drau und das Hallebad Heiligenblut in der Kärnten Card inkludiert. Ab 1. April ist auch die Burg Taggenbrunn dabei.