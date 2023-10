Bio-Bauernhof der Chance B

Start in die Gartensaison: Der Pflanzenmarkt findet am 28. April statt

Gleisdorf - Beim Pflanzenmarkt der Chance B stehen alle Zeichen auf „Grün“. Am Freitag, den 28. April 2023 gibt es am Bio-Bauernhof in Labuch vieles rund um den Garten zu entdecken: verschiedene Kräuter- und Gemüsepflanzen sowie Saatgut aus kontrolliert biologischem Anbau stehen für umweltbewusste Gärtner:innen zur Auswahl. Auch handgefertigte Holzwerkstücke und veredelte gut.-Produkte warten auf die Besucher:innen.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (193 Wörter)