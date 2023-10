Fratz Graz Frühlings-Entdecker-Tour in Graz: Für Abenteuer­kinder und Eltern Graz - Am Freitag den 7. April 2023 startet die Frühlings-Entdecker-Tour für Abenteuerkinder und Eltern von Fratz Graz. Um 15 Uhr gehts los. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © Fratz Graz

Der Abenteuerspielplatz Afritschgarten von Fratz Graz begrüßt den Frühling mit einer besonderen Aktion und zwar einer Frühlings-Entdecker-Tour für Abenteuerkinder und Eltern: Am 7. April um 15 Uhr wird am Abenteuerspielplatz gestartet. Gemeinsam wird die Murauen rauf und wieder runter gewandert. Alles was den Teilnehmern am Wegesrand begegnet, wird begrüßt, bestaunt und erklärt. Vielleicht kommen die Entdecker ja bei der Tour bis zum Kalvarienberg. Dort gibt es einen coolen Platz an der Mur mit Flusskrebsen. Zum Abschluss um 17.30 Uhr gibt’s am Abenteuerspielplatz Lagerfeuer und Steckerlbrot. Die erste Entdeckertour wird vom Erlebnispädagogen Fritz Neuhold begleitet. Um Anmeldung wird gebeten.