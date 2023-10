Nur noch 16 Tage Olympia-Flair in Kärnten: Finale Anmelde­phase für die United World Games Kärnten - Für die United World Games 2023 stehen bereits mehr als 6.000 internationale Teilnehmer aus mindestens 30 Nationen in den Startlöchern, um sich vom 22.-25. Juni 2023 in Kärnten miteinander sportlich zu matchen. Die Anmeldung ist noch bis 15. April geöffnet. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (362 Wörter) Die United World Games finden in ganz Kärnten statt. © UWG/Ilka Thaler

Mit Vorfreude auf die kommenden Monate, blickt man durchaus zufrieden auf den bereits sehr guten Anmeldestatus. „Die Reiselust von unseren Partnern aus Übersee ist heuer noch mehr spürbar. Es haben sich für dieses Jahr beispielsweise Kenia, China und die USA mit großen Abordnungen angekündigt“, freut sich das United World Games-Team.

Jetzt anmelden und dabei sein

Elf Sportarten werden 2023 bei den United World Games im und um das Stadion in Klagenfurt und dem gesamten Mittelkärntner Raum ausgetragen. Darunter sind Golf, Tennis, Rugby, Fußball, Basketball, Eishockey, Volleyball, Floorball, Feldhockey, Ballhockey und 3×3-Basketball. Anmeldungen sind noch genau 16 Tage lang möglich. Um bei den United World Games in diesem Jahr dabei zu sein, meldet man sich also noch schnell an. In bereits ausgebuchten Kategorien werden Wartelistenplätze angeboten. Alle Informationen findest du hier.

Klagenfurter Innenstadt wird zum Basketballplatz

3×3-Basketball wird in diesem Jahr zum ersten Mal im Rahmen der UWG gespielt. Bei der aufstrebenden Trendsportart wird mit drei Spieler auf einen Court gespielt. Kurzweilige Spielzüge und schnelle, spannende Begegnungen mit einer ordentlichen Portion an Action wird dann geboten sein: „Nicht nur aus Teilnehmer-, sondern auch aus Zuschauer- Sicht wird das Turnier etwas Besonderes. Es wird nämlich in der Klagenfurter Innenstadt gespielt. Am Neuen Platz kommt es zum großen Showdown“, erklärt Sebastian Bucher aus der Eventlogistik.

Sportstätten und Betten in ganz Kärnten

Bei der 17. Auflage der United World Games geht es auch darum, neue internationale Freundschaften zu knüpfen und unbezahlbare Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen. „Um alle Teilnehmer unterzubringen, haben wir mittlerweile Beherbergungsbetriebe bis in die Region Millstätter See und auf der Gerlitzen Alpe gebucht“, erklärt Magdalena Tschinder, die sich für die touristischen Agenden verantwortlich zeichnet. Zudem werden Sportzentren in ganz Klagenfurt, St. Veit, Feldkirchen, Ferlach und Villach zu UWG-Sportstätten: „In guter Zusammenarbeit mit den Vereinen, Verbänden, dem Land Kärnten sowie den Städten und Gemeinden ist es uns möglich eine solche logistische Meisterleistung umzusetzen“, unterstreicht Robin Deisenhammer, der Generalsekretär des Vereins United World Games. Die Tage sind gezählt und schon bald, brennt wieder das „Feuer der Freundschaft“ in Kärnten.

Bis 15. April 2023 kann man sich noch anmelden. © UWG/Lisa-Marie Reiter © UWG/Nicolas Zangerle Von 22.-25. Juni 2023 wird es in Kärnten wieder sportlich. © UWG/Harald Wisthaler