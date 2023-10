Radio Uno "Die besten Oldies aller Zeiten": Diese Sendung wird besonders rockig Kärnten - Radio UNO Kärnten präsentiert wieder am Samstag, den 1. April 2023 von 14 bis 17 Uhr die LIVE Sendung "Die Besten Oldies aller Zeiten." Wenn du ein Fan von klassischem Rock 'n' Roll bist, bist du hier genau richtig. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © pixabay/rinfoto0

Gestartet wird dieser LIVE Sendung mit einer Reise in die Vergangenheit und es werden die “Die besten Oldies aller Zeiten” aus den 1960er, 1970er Jahren gespielt. Von Bill Haleys legendären Hit “Rock Around the Clock” über Chuck Berrys zeitlosen Song “Sweet Little Sixteen” bis hin zu Elvis Presleys “Jailhouse Rock” werden Lieder behandelt, die eine Ära definiert und bis heute Generationen von Musikern inspiriert haben.

Moderiert wird die Sendung von Georg Unterkofler. © Augstein Medien

Für jeden etwas dabei

Dann folgen Oldies querbeet aus allen Musikkategorien, einschließlich Schlager aus Europa bis hin zu Oldie-Raritäten. Egal ob du ein eingefleischter Oldie-Fan bist, oder einfach nur alte Musik wiederentdecken möchtest, einschalten lohnt sich. Drei Stunden lang zurückversetzt in die Zeit der Musik vor mehreren Jahrzehnten. Das ist das Motto dieser Sendung. Moderiert wird die Sendung von Georg Unterkofler. Die neuesten Nachrichten von 5 Minuten Villach und 5 Minuten Kärnten sind natürlich auch dabei.