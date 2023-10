Handelsverband hat erhoben Top 5: Diese Dinge schenkt ihr am liebsten zu Ostern Kärnten - Nach Weihnachten ist Ostern das zweitwichtigste Fest für den Handel in Österreich. Aber was verschenken die Österreicher denn eigentlich am liebsten und wo sind sie am spendabelsten? Der Handelsverband hat mit dem "Mindtake Research"-Institut das erhoben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © Mitja Kobal / Greenpeace

Pro Kopf geben die Menschen in Österreich durchschnittlich 110 Euro dieses Jahr für Ostern aus, wobei 60 Euro in Geschenke, Schokohasen und Deko und 50 Euro in Festessen gehen. Im Vorjahr lagen die Ausgaben noch bei 90 Euro. Das 22-prozentige Plus ist fast ausschließlich inflationsgetrieben. Süßigkeiten bleiben übrigens weiterhin die klare Nummer eins bei den beliebtesten Ostergeschenken, wie Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, berichtet.

Die Top-5-Geschenke: Schokohasen (49 Prozent)

Gefärbte Eier (41 Prozent)

Spielwaren (23 Prozent)

Blumen (18 Prozent)

Selbstgebackenes (16 Prozent)

Ein Fünftel kann sich nur noch Lebensnotwendiges leisten

Die Umsätze zu Ostern seien im Vorjahr laut Will um ein Fünftel niedriger gewesen, das sei allerdings zum größten Teil teuerungsbedingt. Gerade aber für Geringverdiener sei die Inflationsrate von aktuell 10,9 Prozent eine massive Herausforderung. “Für 21 Prozent der Menschen fällt das Osterfest 2022 sogar komplett ins Wasser, weil sie sich nur noch lebensnotwendige Güter leisten können”, so Will. Kärnten liegt bei den Ausgaben übrigens auf Platz 2 im Österreichvergleich. Die Menschen hierzulande geben durchschnittlichen 110 Euro aus.