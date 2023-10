Zukunftsorientierte Neuigkeiten Mit viel Herz: So rührend kümmert sich Klagenfurter Tier­bestattung um geliebte Vierbeiner Klagenfurt - Den letzten Weg des geliebten Haustieres respektvoll zu gestalten: Dafür sorgt Claudia Angerer mit ihrer Tierbestattung bereits seit fast 15 Jahren. 2023 wurde eine neue Kooperation gestartet, um dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) Claudia Angerer begleitet mit Herz, Empathie und Fachwissen ihre Kundinnen und Kunden beim Abschied von ihren Haustieren. © Sabine Biedermann

„Uns liegt sowohl das Wohl des Menschen als auch des Tieres am Herzen“, bringt es Unternehmerin Claudia Angerer auf den Punkt. „Beides hängt mit der Umwelt zusammen.“ Aus diesem Grund hat sich die Klagenfurterin auf die Suche nach dem optimalen Kooperationspartner für die letzte Reise unserer Haustiere gemacht und wurde in Tirol fündig.

Verantwortungsvoll und umweltbewusst

„Das Aurora Tierkrematorium in Innsbruck hat mich durch seine innovative und umweltbewusste Arbeitsweise überzeugt.“ Denn „Aurora“ hat gemeinsam mit führenden Experten der Kremationstechnologie ein umwelt- und energieeffizientes Filtersystem entwickelt, welches auf Flugstrom basiert und eine Emissionsminderung bei jeder Kremierung sichert. „Damit können wir eine verantwortungsvolle und zeitgemäße Kremierung garantieren“, freut sich Angerer über die neuen Partner. „Die Einäscherungen waren schon bisher nicht in Kärnten möglich, jetzt sind wir in Tirol sehr gut aufgehoben.“

Respektvoll, transparent und ehrliches Engagement

Der Abschied vom geliebten Vierbeiner kommt nie zum rechten Moment und gestaltet sich meist sehr schwer für die Menschen. „An diesem Punkt übernehmen wir die Organisation, um das eigene Tier entsprechend zu verabschieden“, erklärt Angerer. Am Standort in Klagenfurt wurde in liebevoller Detailarbeit ein Verabschiedungsraum geschaffen, wo sich die Menschen auf Wunsch würde- und respektvoll von ihrem Tier verabschieden können. „Ein Tier ist meist viel mehr als nur ein Tier, es ist ein Familienmitglied“, weiß Angerer aus eigener Erfahrung. Eine umfassende Auswahl an Urnen und Erinnerungsschmuck ergänzen das Angebot in der Gewerbestraße. „Wir übernehmen die Tiere entweder direkt vom Besitzer oder holen es beim jeweiligen Tierarzt ab“, erklärt Angerer die Vorgehensweise. Anschließend werden der Transport und die Rückholung nach Tirol mit einem eigenen Fahrer organisiert. „Wir garantieren unseren Kunden, dass ihre Tiere einzeln kremiert werden und sie sich damit sicher sein können, ausschließlich die Asche des eigenen Haustiers zu erhalten.“ Auf der kompletten letzten Reise wird den Tieren mit Respekt gegenüber getreten. „Ganz nach unserem Motto: Vertrauen bis in die Ewigkeit.“