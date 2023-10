Idyllische & zentral Zeit für ein neues Zuhause? Dieser einzigartige Wohn(t)raum entsteht mitten im grünen Villach Villach / St. Magdalen - Sie sehnen sich nach einer Veränderung Ihrer Wohnsituation, brauchen Platz für Ihre Familie oder suchen einfach eine idyllische & zentrale Wohnung? Mit dem Bauprojekt Vita Verde entsteht im Herbst 2023 ein nachhaltiges Lebens- und Wohnkonzept in der St. Magdalener Straße. Mit dem Rundum-Sorglos-Paket erhalten Sie noch heuer den Schlüssel zu Ihrer (barrierefreien) Wohnung zum Fixpreis. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (440 Wörter) Werbung SYMBOLFOTO - Hier könnten Sie bald einziehen! © Symbolfoto/WALLNER & MADILE WOHNBAU GMBH

Wir durften einen exklusiven Blick auf das neue Bauprojekt Vita Verde von Wallner & Madile in der St. Magdalener Straße in Villach werfen und sind begeistert: Die Arbeiten für den nahezu paradiesischen Wohntraum in zentraler Lage sind in vollem Gange, im Herbst 2023 sind die Wohnungen bereits bezugsbereit. Mit einer Wohnfläche ab 58 bis 129 Quadratmetern ist auch für Sie was dabei.

Immobilienprofi Andreas Binder war von Anfang an mit dabei und freut sich nun, Ihnen die Wohnungen präsentieren zu dürfen. © Wallner & Madile Wohnbau

Traumwohnung zum Greifen nah

Eines ist gewiss, hier lässt es sich aushalten – der erfahrene Immobilientreuhänder Andreas Binder stellt uns gleich einige Wohnungsobjekte vor: “Wir haben zum einen die perfekte Familienwohnung mit 92 Quadratmetern, mit vier Zimmern, einem Bad mit Fenster, einer großen 20-Quadratmeter-Terrasse und einem eigenen 430 Quadratmeter großen Garten, wo sich auch die Kinder richtig austoben können. Für Menschen, die es gerne gemütlich haben, gibt es eine wunderschöne Wohnung mit 58 Quadratmetern und einem Balkon mit Blick Richtung Westen”. Aber auch in diesem atemberaubenden Penthouse hier, mit einer Wohnfläche von 129 Quadratmetern und einer 113-Quadratmeter-Terrasse, muss man einfach selber gewesen sein, um Komfort und Idylle in Worte fassen zu können.

© Symbolfoto/WALLNER & MADILE WOHNBAU GMBH © Symbolfoto/WALLNER & MADILE WOHNBAU GMBH © Symbolfoto/WALLNER & MADILE WOHNBAU GMBH © Symbolfoto/WALLNER & MADILE WOHNBAU GMBH

Besichtigen & selbst erleben

Aber auch das ist kein Problem, erklärt Andreas Binder: “Wir treffen uns mit jedem Interessenten auf der Baustelle, man kann in die Wohnung bereits hineingehen, das Wohnobjekt spüren und fühlen, die Materialien angreifen und einen Blick auf die Ausrichtung werfen. Sollten Sie sich für eine Wohnung im oberen Stock interessieren, können Sie sich bei einem persönlichen Termin vom atemberaubenden Ausblick überzeugen lassen”.

© Wallner & Madile Wohnbau

Wohnung mit Gewissheit

Eine Sorge weniger: Die Wohnungspreise sind fix und die Schlüsselübergabe findet noch heuer statt! Denn das Rundum-Sorglos-Paket ist ebenfalls ein fixer Bestandteil, welches das Bauprojekt Vita Verde mit sich bringt: “Die Gewissheit, dass ich zu einem Fixpreis kaufen kann beziehungsweise heuer noch die Schlüssel für die Wohnung bekomme, gibt auch all jenen Sicherheit, die möglicherweise ihre bestehende Immobilie verkaufen und noch dieses Jahr die neue Wohnung beziehen möchten“.

© Wallner & Madile Wohnbau

Leben zum wieder genießen

Oftmals sehnt man sich nach einer Veränderung im Leben, möchte anstrengende Arbeiten wie Schneeräumen oder Rasenmähen endlich hinter sich lassen, sucht nach einer barrierefreien Wohnalternative, oder möchte sich einen größeren oder kleineren Wohnraum schaffen – was auch immer man vorhat, beim Wohntraum Vita Verde ist für jeden individuellen Wunsch Platz. “Was man sich auch herbeisehnt, wir haben hier Grundrisse, die lebenswert und sorgfältig durchdacht sind. Dies war uns bei der Planung der Wohnobjekte ein Anliegen – um nur ein Beispiel zu nennen, ich habe also auch in der Zwei-Zimmerwohnung genug Platz und Stauraum”, überzeugt Andreas Binder von Wallner & Madile.