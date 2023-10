STELLA*23 Daumen drücken: Villacher Theater­kollektiv für Preis nominiert Villach - Das Villacher Theaterkollektiv "Material für die nächste Schicht" wurde auch heuer mit dem Kindertheater "Vergessen: 15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche" für den STELLA*23, den österreichischen Theaterpreis für junges Publikum, nominiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) #GOODNews © Michael Watzenig

Im Rahmen des STELLA*23-Darstellende.Kunst.Preis wurde die Kindertheaterproduktion „VERGESSEN: 15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche“ vom Villacher Theaterkollektiv “Material für die nächste Schicht” von der nationalen Jury in der Hauptkategorie „Herausragendes Kinderstück“ nominiert. Das experimentelle Theaterstück entstand in Koproduktion mit dem Theater Stadelhofen Zürich und feierte seine Premiere im Dezember 2022 in der Theaterhalle 11 in Klagenfurt. Weiters nominiert sind das Burgtheater Wien, die Kompanie Freispiel und tanz.sucht.theater. Insgesamt wurden 137 Theaterarbeiten für junges Publikum aus ganz Österreich von der Jury wahrgenommen.

Nominierung, die Dritte

Das Theaterkollektiv rund um den Theatermacher Stefan Ebner hat bisher drei Theaterproduktionen für Kinder umgesetzt und wurde mit allen drei Stücken in der eben genannten Hauptkategorie für den STELLA* nominiert. Im Jahr 2020 gewann das Stück „Bis einer heult“ den STELLA*20 sogar.