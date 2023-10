"Eine Vision, die wir leben“ Im größten europäischen Uni­verband: FH Kärnten ist nun ein Teil davon Villach - Großer Tag für die Fachhochschule Kärnten. Sie ist seit diesem Jahr Mitglied im dem größten Verband europäischer Universitäten und Fachhochschulen. Der Verband hat 850 Mitglieder aus 49 Ländern. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (324 Wörter) Am Campus in Villach wurde die Mitgliedschaft offiziell verliehen. © LPD Kärnten/Wernig

Gestern, Donnerstag 30. März 2023, wurde im Zuge eines großen Festaktes am Campus in Villach die Mitgliedschaft offiziell verliehen. Durch die Mitgliedschaft in der Advanced Technology Higher Education Network Alliance (ATHENA) profitiert die FH Kärnten von der Anbindung an die europäische Wissens- und Forschungsgemeinschaft und einem internationalen Austausch in einem verlässlichen und wettbewerbsfähigen Partnernetzwerk.

Bestmögliche Ausbildung für jeden

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass jeder Person die bestmögliche Ausbildung zukommen soll“, sagte Kaiser. Gerade in der akademischen Ausbildung hat sich Kärnten in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Auch die Pädagogische Hochschule – die Gustav Mahler Privatuniversität – ist eine wichtige Säule des Bildungslandes Kärnten.

Für Kaiser leisten grenzüberschreitende Kooperationen im Bildungsbereich einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung Kärntens im Herzen Europas.

Viel mehr als ein Projekt

Für Peter Granig, Rektor der Fachhochschule Kärnten, ist die ATHENA-Mitgliedschaft ein Meilenstein in der Geschichte der Bildungseinrichtung. „Durch die Mitgliedschaft wird der internationale Austausch gefördert und Kooperationen in Lehre und Forschung ermöglicht. Wir sind nun Teil einer der wichtigsten Zusammenschlüsse in der wissenschaftlichen Community“, betonte Granig und weiter: „Die europäische Universität ist für uns nicht nur ein Projekt, sondern eine Vision, die wir leben“.

Mit zahlreichen Ehrengästen

Die Europäische Kommission war durch Tina Delva vertreten. “Die Europäische Kommission unterstützt dieses wichtige Vorhaben seit 2019 und schafft damit neue innovative Möglichkeiten für die Wissenschaft und Kooperationen mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft“, so Konstantinos Petridis, Generalsekretär von ATHENA. Denise Wornig, die für internationale und europäische Kooperationen an der FH Kärnten zuständig ist, ging in ihrer Rede auf die Vorteile der internationalen Kooperation für Studierende und Lehrende ein. Dem Festakt wohnten unter anderem Landtagspräsident Reinhart Rohr, Villachs-Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und der Geschäftsführer der FH Kärnten, Siegfried Spanz, bei.

Rektor Peter Granig, Konstantinos Pedridis, Generalsekretär der ATHENA Allianz, und Denise Wornig, Leitung Europäische und Internationale Kooperationen, freuen sich über die Mitgliedschaft in der europäischen Hochschulallianz ATHENA. © FH Kärnten