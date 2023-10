Das Osterfest steht bald vor der Tür. Für viele Kärntner Haushalte ist die Fleischweihe am Karsamstag, 8. April 2023 dabei ein Fixtermin. Die genauen Termine in den verschiedenen Gemeinden variieren jedoch. Die Diözese Gurk stellt eine Liste der Speisesegnungen und Gottesdienste in den einzelnen Pfarren bereit. Weitere Termine zur Speisesegnung am Karsamstag findest du hier. Auch einige Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern finden wieder statt.

Hier hast du einen Überblick die Speisesegnungen in Klagenfurt: Domplatz: 10 bis 15 Uhr (stündlich)

- Benediktinerplatz: 9 Uhr

- August-Jaksch-Straße 9-15 (Garten): 11 Uhr

- Funderstraße 22 (Innenhof): 12 Uhr

- Villacherstraße / Kohldorferstraße: 12 Uhr

- C. M. Wieland Straße-Spielplatz: 13 Uhr Pfarrkirche Annabichl: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr

- Ehrentalerkreuz: 12 Uhr

- Bildstock Ehrentaler Senke: 14 Uhr

- Kirche Tessendorf: 14.30 Uhr

- Siedlung Tessendorf: 15 Uhr Pfarrkirche St. Egid: 10 Uhr bis 15 Uhr (stündlich)

- Heiligengeistkirche: 10 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr

- Kapuzinerkirche: 10 Uhr, Ab 11.30 Uhr halbstündlich bis 15 Uhr

- Slowenisches Pastoralzentrum: 11.30 Uhr (slowenisch)

- Antoniuskapelle/Truppenspital: 11.30 Uhr

- Christkönigskirche: 12 Uhr bis 15 Uhr (stündlich)

- Kreuzberglkirche: 14 Uhr, 15 Uhr Pfarrkirche St. Hemma: 11 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr

- Feschnigsiedlung (bei der Apotheke): 13 Uhr

- Waltendorf: 13.30 Uhr (beim Bildstock)

- Winklern: 14 Uhr (beim Bildstock) Viktring: Kirchenvorplatz Stein: 14.30 Uhr

- Fercherkreuz, Weingarten: 10 Uhr

- Rottauerkreuz, Rottauerstraße: 10.30 Uhr

- Kristankreuz, Straschitz: 11.30 Uhr

- Hainschekreuz, Rotschitzenstraße: 13 Uhr

- Haus Wernig, Neudorf: 14 Uhr

- Granigkreuz, Krottendorf: 15 Uhr Pfarrkirche Wölfnitz: 15 Uhr

- Kirche Emmersdorf: 12.30 Uhr

- Trettnig- Urabl: 13 Uhr

- Kapelle Pitzelstätten: 13.30 Uhr

- Neschka: 14 Uhr

- Kirche Lendorf: 14 Uhr

- Kirche Tultschnig: 15.30 Uhr

- Kirche St. Andrä: 16 Uhr