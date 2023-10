Osterprogramm noch bis zum 8. April: In der Ferienwoche: tolle Oster-Specials im ATRIO! Villach - Die große Osterwoche im ATRIO in Villach hat bereits begonnen: Noch bis zum Karsamstag, dem 8. April, erwartet euch ein buntes und abwechslungsreiches Osterprogramm. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (354 Wörter) Werbung Im ATRIO Villach erwartet euch in der Osterwoche ein abwechslungsreiches Programm - für Junge und Junggebliebene gleichermaßen. © Florian Proprenter

Osterfest im größten Einkaufszentrum Kärntens!

Das ATRIO in Villach hat sich zur bunten Osterzeit und passend zu den ersten warmen Sonnenstrahlen wieder etwas Besonderes einfallen lassen für euch: Von Donnerstag, dem 30. März bis Samstag, dem 8. April 2023, erwartet euch ein abwechslungsreiches Osterprogrammm, und zwar für Groß und Klein! Dazu zählen selbstgemachte Osterprodukte, wie Honig- und Imkereispezialitäten sowie Kerzen, Öle und Propolisprodukte von Familie Otti oder auch handgefertigte Keramik von Brigit Zechner. Ein Highlight ist auch das Osterbasteln und -bemalen sowie die Ostereiersuche am Karsamstag, dem 8. April im PLANET LOLLIPOP! Eine Erinnerung gefällig? Fotografin Elke Schwarzinger ist wieder im ATRIO zu Gast, und zwar in der Zeit vom 31. März bis 6. April von 9.30 bis 17.30 Uhr: die perfekte Gelegenheit, um schöne Fotos für sich selbst zu machen oder um sie zu verschenken.

Noch bis zum Karsamstag, dem 8. April um 14 Uhr, erwartet euch ein tolles Osterprogramm im ATRIO Villach (siehe Infobox). © ATRIO Villach

Ostern ist auch Ferienzeit für Kinder!

Die Osterwoche im ATRIO Villach hat für Groß und Klein viel zu bieten. Letztere können sich auf den Ostermarkt sowie das Basteln und Malen freuen und ganz besonders auf das PLANET LOLLIPOP, wo am Karsamstag auch die große Eiersuche stattfindet und zudem jedes Kind sein Gratis-Überraschungsgeschenk bekommt (solange der Vorrat reicht!). Und aufgepasst: Ein beliebter Besucher hat sich zu Ostern angekündigt, der für tolle Unterhaltung sorgen wird: Am Dienstag und Mittwoch, dem 4. und 5. April, kommt der Kasperl wieder ins ATRIO und wird euch zum Lachen und Staunen bringen. Das ganze Osterprogramm im ATRIO Villach findet ihr in der Infobox!

ZEHNER-Shopping-Gutscheine könnt ihr am Glücksrad-Dienstag gewinnen! Wer ein Geschenk sucht, liegt mit dem ATRIO Zehner-Gutschein übrigens immer richtig. © ATRIO

ZEHNER Shopping-Gutscheine gewinnen!

Am 4. April heißt es wieder »viel Glück« beim Glücksrad-Dienstag! Zu gewinnen gibt es ZEHNER Shopping-Gutscheine und andere Preise! Und wer ZEHNER ab 100 Euro im ATRIO kauft, hat beim Glücksrad die Chance, seinen Einkauf zu verdoppeln oder weitere tolle Preise zu gewinnen. Das Glücksrad findet zu den ATRIO Öffnungszeiten beim Besucher-Service statt. Die beliebten ATRIO Zehner-Gutscheine sind übrigens auch zu Ostern das perfekte Geschenk für eure Lieben! Damit macht ihr aber auch zu jedem anderen Anlass garantiert alles richtig! Den ZEHNER gibt es im ATRIO ebenso beim Besucher-Service und auch online auf derzehner.at.

Das Osterprogramm im ATRIO Montag, 3.4.: Ostereier bemalen im Planet Lollipop

Dienstag, 4.4.: Kasperl + Seminarbäuerinnen vor Ort (14 - 17.30 Uhr) *, Glücksrad-Dienstag!

Mittwoch, 5.4.: Kasperl + Seminarbäuerinnen vor Ort (14 - 17.30 Uhr) *

Freitag, 7.4.: Osterbasteln 14 - 18h, wir spielen „Vier Gewinnt“ in Großformat und Mini Tischtennis

Samstag, 8.4.: Ostereiersuche im Planet Lollipop (ganztags), Kinder erhalten ein kleines Geschenk

(solange der Vorrat reicht)! *Die Seminarbäuerinnen backen vor Ort mit den Kindern kleine Brioches, die natürlich gerne verkostet werden dürfen.