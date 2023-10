Fleischweihe Am 8. April: Hier kannst du am Kar­samstag deine Speisen segnen lassen Kärnten - Am Karsamstag finden in vielen Pfarren wieder die traditionellen Speisesegnungen zu Ostern statt. Eine Übersicht der Termine in den verschiedensten Bezirken Kärntens findest du hier. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © Mitja Kobal / Greenpeace Artikel zum Thema Am Kar­samstag: Hier kannst du in Villach deine Speisen weihen lassenFleisch­weihe: Hier kannst du in Klagenfurt deine Speisen segnen lassen

Das Osterfest steht bald vor der Tür. Für viele Kärntner Haushalte ist die Fleischweihe am Karsamstag, 8. April 2023 dabei ein Fixtermin. Die genauen Termine in den verschiedenen Gemeinden variieren jedoch. Die Diözese Gurk stellt eine Liste der Speisesegnungen und Gottesdienste in den einzelnen Pfarren bereit. Weitere Termine zur Speisesegnung am Karsamstag findest du hier. Auch einige Gottesdienste finden in der Karwoche und zu Ostern wieder statt.