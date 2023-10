Schnell - Sauber - Zuverlässig All-in-One: Das ist "Mein Boden­leger" in Villach! Villach - Bist du auf der Suche nach einem Bodenverleger, der dein Zuhause mit hochwertigen und ästhetisch ansprechenden Bodenbelägen verzaubert? Dann bist bei JM Mein Bodenleger genau richtig! Ob du dich für Vinylboden, Parkett, Fliesen oder Teppich entscheidest, Juraj Mincak und sein Team sorgen dafür, dass dein Boden perfekt verlegt wird und du dich rundum wohl in deinen vier Wänden fühlst. von Alina Gursch 4 Minuten Lesezeit (514 Wörter) Werbung Gemeinsam mit Juraj findest du den passende Boden für dich! © 5min.at

JM Mein Bodenleger in Villach ist der Experte was Bodenbeläge betrifft: Von Aufbau und Untergrundaufbau über Vorbereitungsarbeiten bis hin zur reinen Verlegung. Im April 2022 hat Juraj endlich den Schritt gewagt und sich im Bereich Bodenleger selbstständig gemacht. Nun, ein Jahr später, eröffnet er am 1. April 2023 seinen Schauraum in Villach in der Ludwig – Walter – Straße 23. Hier dreht sich alles um das Thema Boden.

Die Leidenschaft für das Handwerk

Juraj Mincak, der 38-jährige Villacher bekam vor etwa sieben Jahren eine tolle Gelegenheit bei der Firma Raumdekor Waldner zu arbeiten. Zunächst wurde er als Hilfsarbeiter eingestellt, aber schon nach kurzer Zeit konnte er zum Bodenleger aufsteigen. Von Anfang an hat ihm die Arbeit sehr gut gefallen. “So entwickelte ich schnell eine Leidenschaft für diese Tätigkeit und wusste, dass ich genau das machen will”, erzählt Juraj im Gespräch mit 5 Minuten. Bis heute begleitet ihn die Liebe zu diesem Handwerk und er ist dankbar für die Chance, diese Leidenschaft ausleben zu können.

Individuelle Beratung

Ab dem 1. April 2023 steht der Bodenexperte seinen Kunden zur Verfügung. Damit er seinen Kunden eine individuelle Beratung bieten kann, empfiehlt Juraj den Kunden, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. “Auf diese Weise kann ich die individuelle Situation des Kunden richtig einschätzen und eine passende Beratung anbieten”, erklärt der Bodenleger. Nach dem Gespräch können die Kunden Probestücke mit nach Hause nehmen, um den Boden auf die Möbel anzupassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Parkett oder andere Bodenbeläge handelt – alle Muster sind in einer Größe von etwa 70×65 Zentimeter erhältlich. Die Probestücke lassen sich einfach im Auto transportieren und nach einer gewissen Zeit wieder zurückbringen. Auf diese Weise können sich die Kunden in Ruhe entscheiden und sind sicher, den perfekten Bodenbelag zu finden.

Die Wahl des richtigen Bodenbelags

“Parkettboden ist eine hervorragende Wahl für die Wohnräume. Holz ist ein Naturprodukt und verleiht dem Raum eine warme und angenehme Atmosphäre. Es gibt verschiedene Strukturen und Behandlungen mit Öl oder Lack, die das Raumklima sehr neutral machen”, erklärt der Profi und gleichzeitig betont er: “Für Schlafzimmer oder Vorraum sind Teppiche eine gute Option, um die Akustik zu verbessern und lärmbedingte Störungen zu minimieren. Im Hotelbereich oder im Treppenhaus ist Teppichboden besonders vorteilhaft, da er extrem leise ist. Auch wenn Urlauber mit ihrem Koffer durch den Raum gehen, wird der Lärm reduziert. Die Wahl des Bodenbelags hängt letztendlich von der Nutzung des Raums und den individuellen Bedürfnissen ab”, erklärt Juraj.

All-in-One-Haussanierung von Bodenexperten

Als All-in-One-Dienstleister bietet Juraj Mincak seinen Kunden alles, was sie bei einer Haussanierung benötigen. Dazu gehören Fliesenlegen, Installateurarbeiten, Malerarbeiten, Tischlerarbeiten, Trockenbauarbeiten und Elektroarbeiten. Auch ein Raumausstatter ist im Team der Bodenleger vertreten. “Wir arbeiten eng zusammen und haben einen genauen Plan, dem wir folgen. So können wir sicherstellen, dass die Arbeiten reibungslos und zeitnah ablaufen und unsere Kunden mit dem Ergebnis vollständig zufrieden sind”, erläutert der Bodenexperte.