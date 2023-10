Umleitungen werden eingerichtet Villach saniert: Hier kommt es im April zu Sperren und Verzögerungen Villach - Aufgrund von Sanierungsarbeiten und Straßeninstandsetzungen kommt es im April in Villach häufig zu Verkehrsbehinderungen. Umleitungen werden eingerichtet. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) SYMBOLFOTO

Aufgrund von Straßenarbeiten in der Lederergasse 5 kommt es in der Zeit von 3. April bis 7. April zu einer Sperre der Draulände und der Lederergasse. Die Ringmauergasse ab Höhe Interspar und Draulände ist bis zur Widmanngasse (Höhe Markt) befahrbar. Die Durchfahrt zum Hauptplatz ist gesperrt. Die Umleitungsstrecke wird eingerichtet über die die Drauparkstraße, Steinwenderstraße, Willroiderstraße, Bahnhofplatz und Bahnhofstraße. Die zwei Bushaltestellen entlang der Draulände und der Lederergasse werden zur Haltestelle Bahnhof und Interspar verlegt.

Sanierungsarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Wegen Kanalsanierungsarbeiten in der Kasernengasse kommt es vom 3. April bis 4. Juni zu einer Einbahnregelung in Fahrtrichtung Seebacher Allee. Die Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Auch entlang der Peraustraße wird saniert. Von der Kreuzung an der 10. Oktober-Straße bis zur Kreuzung Hausergasse kommt es von 1. bis 28. April zu Verkehrsbehinderungen.

Umleitungen auch in Bahnhofstraße

Aufgrund von Straßeninstandsetzungsarbeiten in der Bahnhofstraße kommt es in der Zeit von 3. bis 11. April – an einzelnen Tagen – zu einer Sperre der Bahnhofstraße ab dem Kreuzungsbereich Nikolaigasse in Fahrtrichtung Bahnhof. Die Umleitungsstrecke erfolgt über: Nikolaigasse – Brauhausgasse – Klagenfurter Straße – Unbenannte Verbindungsstraße – Zeidler-von-Görz-Straße und Bahnhofplatz. Aufgrund von Grabungsarbeiten in der St.Josef-Straße kommt es von 3. bis 21. April ebenso zu Verkehrsbehinderungen.