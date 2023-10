VKI hat geklagt

Zahlreiche Ver­stöße: Über 77.000 Euro Strafe für "Dr Smile"

Kärnten - Der VKI hatte die Urban Technology GmbH, besser bekannt als „Dr Smile“, wegen mangelnder Preistransparenz in der Werbung geklagt. Es kam damals zu einem gerichtlichen Unterlassungsvergleich. In der Folge verstieß"Dr Smile" nach Ansicht des VKI 155-mal gegen diesen Vergleich. Ein Bezirksgericht verhängte daraufhin eine Strafe in Höhe von 77.500 Euro.

von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (289 Wörter)