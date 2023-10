Ab April New York meets Graz: Neuer Pop-Up Store für Hunde eröffnet in der Innenstadt Graz - Ab heute belebt ein Pop-Up Shop für modernes und auffallendes Hundezubehör die Grazer Innenstadt. Bis 29. April 2023 findet ihr hier alles mögliche für eure Vierbeiner. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (368 Wörter) Von 1. bis 29. April können Besitzer für ihre Hunde moderne und ausgefallene Halsbänder kaufen. © Daniela Schmid

Ein Halsband für den Hund reicht zwar, aber wie bei allen schönen Dingen im Leben, können es gerne ein paar mehr sein, wenn man Hundebesitzern weltweit fragt. Die studierte Englischübersetzerin Christina Haller aus Graz, die einige Zeit in New York gelebt hat, hat aus Liebe zu ihrer Hündin sogar ihre eigene Marke entworfen: „Fellever & Paways“, auf Deutsch etwa „Fell für immer und ewig“. Seit August 2022 verschönert die Grazerin mit ihrem Onlinehandel für modernes Hundezubehör Vierbeiner mit ihren Hundeaccessoires. Im April auch in einem Pop-Up Shop in der Grazer Innenstadt. Den New Yorker Style möchte sie nun mit Hundezubehör-Kollektionen nach Österreich und ganz Europa bringen.

Moderne Leinen, Halsbänder und Co.

Nun eröffnet die Grazerin für ein Monat einen Pop-Up Shop in der Franziskanergasse 5, mitten in der Grazer Innenstadt. Neben modernen Hundegeschirren, Leinen und Halsbändern, findet man auch handgemachte Hundemarken, Spielzeuge und Bio- Leckerlis. „Mit der Eröffnung des Pop-Up Shops geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und meine Hündin bedeutet mir einfach alles. Ich freue mich schon darauf ganz viele gleichgesinnte Hundebesitzer mit ihren geliebten Vierbeinern im Geschäft begrüßen zu dürfen. Natürlich gebührt auch ein großes Danke der Stadt Graz und dem Stadtrat Günter Riegler (ÖVP), welche durch die Pop-Up Förderung die Realisierung erst möglich gemacht haben.“, so die gebürtige Grazerin.

Hund Layla trägt die Wild at heart Kollektion. © Daniela Schmid

Viel Liebe zum Detail

Im Pop-Up Shop warten außerdem exklusive Produkte auf Hundeeltern und ihre „Fellbabies“, die es so noch nicht im Onlineshop zu kaufen gibt. Mitte April gibt es sogar noch ein weiteres Highlight, denn die Präsentation der drei neuesten, noch geheimen, Kollektionen steht bevor. Diese hat die 35-Jährige wieder einmal mit viel Liebe zum Detail selbst designt. „Fellever & Paways” ist für Besitzer, die ihre vierbeinigen Weggefährten über alles lieben und sich aus der Masse hervorheben wollen. Für Hundeeltern, die auch einmal lieber ihre Pläne an einem Samstagabend absagen, um mit ihren Hunden den Abend auf der Couch zu verbringen. Ich muss gestehen, das kommt bei mir nämlich auch öfter vor,“ lacht Christina.