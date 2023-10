Jubiläumsfeier Landestierschutz­verein: Groß­zügiges Geschenk zum 150-jährigen Bestehen Klagenfurt - Der Landestierschutzverein Kärnten feiert im heurigen Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Das Tierschutzkompetenzzentrum (Tiko) lud deshalb am Freitag, dem 31. März 2023, zur Jubiläumsfeier ein. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) überreichte einen Scheck über 1.500 Euro. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter) #GOODNews Bürgermeister Christian Scheider und Präsidentin Tara Geltner. © Stadtkommunikation / Just

Der organisierte Tierschutz entstand ursprünglich im frühen 19. Jahrhundert, in Kärnten begann die Geschichte des Tierschutzes im Jahr 1873. Ein wesentlicher Aufgabenbereich des Landestierschutzvereines war auch der Bau eines Tierheimes, welcher schließlich im Jahr 1932 erfolgte, damals noch auf dem Areal des ehemaligen Tierspitals in der St. Veiter Straße 31. Der Standort wechselte danach noch einige Male, ehe 1980 das Tierschutzhaus in Nessendorf errichtet wurde. Dort fand schließlich im Jahr 2010 der Spatenstich für den Bau eines der modernesten Tierschutzkompetenzzentren Europas – dem Tiko – statt. Drei Jahre später fanden rund tausend Tiere dort ein neues, modernes, vorübergehendes Zuhause.

Großzügiges Geschenk zur Jubiläumsfeier

Seit mehr als 30 Jahren ist auch Bürgermeister Christan Scheider (Team Kärnten) dem Klagenfurter Tierheim eng verbunden. „Wie man mit Tieren umgeht, ist eine Visitenkarte für Humanität“, hält Scheider immer wieder fest. Als Tierschutzreferent, aber auch persönlich als großer Tierfreund, war und ist es ihm stets ein großes Anliegen, dass die heimatlosen Tiere in Klagenfurt gut versorgt werden. Er dankte bei der Jubiläumsfeier allen bisherigen und aktuellen Verantwortlichen für ihren unermüdlichen Einsatz, gratulierte herzlich und überreichte als Geschenk einen Scheck im Wert von 1.500 Euro.

Gedenkbäume gepflanzt

Der Bau des neuen Tiko wurde zum Teil von der Stadt Klagenfurt, dem Land Kärnten und der verstorbenen Mäzenin Heidi Horten finanziert. Als große Tierliebhaberin war sie Zeit ihres Lebens eine bekennende Unterstützerin des Tiko. Bei der Jubiläumsfeier wurde ihr zu Ehren auf dem Gelände des Tiko ein Baum gepflanzt. Ein weiterer Gedenkbaum wurde Herta Veronika Whittal gewidmet. Die 2016 verstorbene Kärntnerin hinterließ einst ihr gesamtes Vermögen von mehreren Millionen Euro dem Landestierschutzverein Kärnten.