Bei Routinekontrolle Schock-Fund: Polizei entdeckte 14 menschliche Schädel in Kofferraum Straßburg - Damit haben die Beamten wohl selbst nicht gerechnet: Bei einer Routinekontrolle auf einem Parkplatz neben der Gurktal Straße entdeckten sie 14 vollständig skelettierte, menschliche Schädel im Kofferraum eines Autos. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (156 Wörter)

Am späten Freitagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Straßburg auf einem Parkplatz neben der Gurktalstraße in Lieding eine Routinekontrolle bei dem abgestellten Auto eines 43-jährigen und eines 35-jährigen Deutschen durch. “Bei einer Nachschau im Kofferraum des PKW wurden insgesamt 14 vollständig skelettierte mehr oder weniger komplette menschliche Schädel vorgefunden”, berichten sie. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden die Schädel am Nachmittag aus einem frei zugänglichen Totenkarner in der Gemeinde Mölbling entwendet hatten.

Schädel sichergestellt

Gegenüber der Polizei gaben die Deutschen an, sich sehr für Trauer- und Begräbniskulturen zu interessieren und deshalb Totenkarner und vergleichbare Einrichtungen zu besuchen. Diese seien in Kärnten im Gegensatz zu Deutschland noch recht häufig anzutreffen. “Schädel hätten sie das erste Mal mitgenommen”, so die Polizisten. Die vorgefundenen Schädel wurden allesamt sichergestellt. Die beiden Männer werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.