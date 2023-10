Am 2. April Zum Angriff bereit: Styrian Bears stehen vor Bundes­liga Debut Graz - Am kommenden Sonntag beginnt für die Graz Styrian Bears das Abenteuer American-Football-League. Nach dem überraschenden Ausstieg der Znojmo Knights aus der österreichischen Liga wurden die Grazer kurzerhand gefragt, ob sie den Platz der Tschechen für die kommende Saison einnehmen wollen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) Die österreichische American-Football-Liga bietet die perfekt Bühne, um die harte Arbeit der Athleten bezahlt zu machen. © johnnywhat

„Wir haben uns die ganze Angelegenheit natürlich gründlich überlegt und durchgerechnet. Nach vielen Gesprächen war für uns klar, dass wir den Schritt wagen wollen“, so Alexander Schintler, sportlicher Leiter der Bears. Vorstand Stefan Göttfried freut sich auf die kommende Herausforderung: „Wir haben sowohl wirtschaftlich als auch sportlich das Ziel, uns langfristig in der obersten Spielklasse zu etablieren. Aller Anfang ist schwer. Doch wir sind zuversichtlich, dass wir die richtigen Maßnahmen ergreifen werden, um den Fortbestand der Bears zu sichern.“

“Wir gehören hierher”

Den Grundstein haben die Grazer bereits im Herbst gelegt. Der neue Trainer ist mit Martin Kocian kein Unbekannter in der österreichischen Football Landschaft. Der ehemalige Langzeit Coach der Graz Giants hat im September das Ruder übernommen: „Unsere Ziele für die anstehende Saison sind sehr einfach. Wir wollen von jedem Spiel auf diesem Niveau profitieren und daraus lernen. Wenn es uns gelingt uns Woche für Woche zu steigern, dann werden wir erfolgreich sein. Wir wollen in der American-Football-Liga ankommen und beweisen das wir hierhin gehören“, so Kocian. Chance dazu bekommen die Bears bereits in Woche. Zum Ligadebut führt es die Steier am Sonntag, 2. April 2023, nach Wien, wo der amtierenden Staatsmeister wartet.