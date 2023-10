„Ich bleib in der Spur“ Überlebens­wichtig: So können Natur­liebhaber besser auf Wild­tiere achten Steiermark - Während im Süden der Steiermark vor dem Kälteeinbruch schon fast frühsommerliche Temperaturen herrschten, ist im Norden der Winter mit Schneefällen und Kälte zurückgekehrt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) „Ich bleib in der Spur“ führt Freizeitnutzer großräumig an Wildruhezonen vorbei. © Steirische Landesjägerschaft

Der diesjährige Winter brachte zwar gleich am Anfang ungewöhnlich hohe Schneelagen in Teilen der Steiermark, der übrige Winter war von den Schneemengen her dann eher unterdurchschnittlich. Wildtiere im Alpenraum sind zwar perfekt an Schnee, Kälte und niedrige Temperaturen angepasst und kommen auch mit harten Wintern gut zurecht. Ständige Störungen durch den Menschen und dadurch fehlende Ruhe hat die Natur hier nicht vorprogrammiert. Wer stört, trägt auch die Verantwortung für einen qualvollen und langsamen Tod.

Energie- und Fettreserven sind aufgebraucht

Auch wenn die Schneelagen nicht auffallend hoch waren, kosten die Kälte und der Nahrungsmangel Energie. Und diese ist für das Überleben im Winter sehr knapp kalkuliert. Kleinere Tiere, wie Rehe, Hasen oder Füchse tun sich bei 50 Zentimeter Neuschnee, wie sie in höheren Lagen in der Obersteiermark in den letzten Tagen gefallen sind, schon sehr schwer. Bei meterhohen Schneeverwehungen, wie sie durch den starken Wind angehäuft wurden, wird jede Bewegung auch für so große Tiere wie Hirsche beinahe unmöglich. Das zehrt an den Fettreserven, die eigentlich noch bis April das Überleben in den Bergen sichern sollen.

Der Schnee und der starke Wind macht es auch den Hirschen schwer. © Steirische Landesjägerschaft

Rücksicht zeichnet den Naturliebhaber aus

An kalten Spätwintertagen ziehen Hirsche, Rehe, Gämsen und Steinböcke gerne auf sonnige Berghänge, die sie bei Schönwetter zum Aufwärmen nutzen. Das hilft ihnen beim Energiesparen und macht ein Überleben im Alpenraum möglich. Rotwild zieht auch jetzt noch zu den Fütterungen und wird dort fachgerecht versorgt. Die ruhigen Rückzugsgebiete, die sie dafür brauchen, werden immer mehr zur Mangelware. Viele Gebiete sind auch in den Alpentälern bereits stark erschlossen durch Besiedelung, Tourismus, Infrastruktur.

Ruhezonen sind überlebenswichtig

Besucherlenkung und Fütterungen tragen dazu beitragen, Wildtieren eine artgerechte Existenz zu sichern. Behördlich festgelegte Wildschutzgebiete und von Experten ausgewiesene sensible Zonen wurden als wichtiger erster Schritt in den obersteirischen Bezirken ausgewiesen und sind nun über Outdoor-Apps abrufbar. Unter dem Slogan „ich bleib in der Spur“ werden alle Outdoorsportler zum Mitmachen eingeladen.