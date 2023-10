"Positive Ergebnisse" Neue Luftgüte-Messungen nach HCB-Skandal im Görtschitztal Görtschitztal - Seit dem HCB-Skandal im Görtschitztal werden regelmäßig Messungen durch die Landes-Umweltabteilung durchgeführt. "Aktuelle Daten, die Luftgüte betreffend, zeichnen ein erfreuliches Bild", betont Umwelt-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Kärnten/Helge Bauer

“Natürlich werden wir auch künftig die Umwelt-Situation in diesem Bereich im Blick haben”, betont Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Immissionsmessungen belegen wiederholt eine deutliche Unterschreitung der Grenzwerte bei Staub und Schwermetallen, wie HCB und Quecksilber. Der von der Medizinischen Universität Wien empfohlene sehr niedrige Langzeitrichtwert von zwei Nanogramm pro Kubikmeter wurde 2022 an allen Messstellen deutlich unterschritten. Jene Messstelle, welche der Altlast K20 am nächsten liegt, weise beispielsweise einen Jahresmittelwert 2022 von 0,08 Nanogramm pro Kubikmeter auf.

“Die Maßnahmen zur Sicherung der Altlast K20 zeigen also weiterhin Wirkung”, bemerkt Schaar. Dies belegen auch die Fichtennadel-Untersuchungen des Vorjahres. Bei HCB lagen die Gehalte in den Fichtennadeln 2022 allesamt unter der Nachweisgrenze von 0,0005 Milligramm pro Kilo. Alle Messberichte und weiterführende Informationen zu HCB im Görtschitztal: https://bit.ly/3JwcyLi