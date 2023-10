Für mehr Lebensqualität Demenz Steiermark: Netzwerk soll Betroffenen und Angehörigen helfen Steiermark - Das Netzwerk bündelt familiäre, mobile und stationäre Perspektiven und ist damit österreichweit einzigartig. Eine Besonderheit ist auch der multiprofessionelle Fachbeirat, der sich am 30. März 2023 getroffen hat. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (414 Wörter) Am Bild zu sehen sind Michael Koren, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Claudia Knopper und Peter Rosegger. © Land Steiermark/Robert Binder

Studien gehen davon aus, dass es in der Steiermark im Jahr 2030 24.000 Personen mit demenziellen Beeinträchtigungen gibt. Im Jahr 2050 sollen es sogar 35.200 Personen sein. Nicht nur die Erkrankten selbst, auch auf das ganze Umfeld hat die Erkrankung großen Einfluss. „Demenz betrifft immer mehr Menschen und ihr Umfeld. Wir haben daher das Netzwerk Demenz Steiermark gegründet, um die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen zu verbessern. Dabei geht es sowohl um spezielle Versorgungsangebote, als auch um eine demenzgerechte Weiterentwicklung vorhandener Strukturen.

Für familiäre, mobile und stationäre Bedürfnisse

„Eine Besonderheit des Netzwerks ist der multiprofessionelle Fachbeirats, der sich am 30. März 2023 erstmals zur konstituierenden Sitzung getroffen hat. Der Fachbeirat setzt sich aus rund 20 Personen aus den Bereichen Anbieter, Familie, Lehre/Wissenschaft, Medizin, Recht und Verwaltung zusammen. Dadurch können familiäre, mobile und stationäre Bedürfnisse und Perspektiven gebündelt werden“, so Peter Rosegger, Geschäftsführer des Netzwerks Demenz Steiermark. Diese ist österreichweit einzigartig und wird auch durch das Dreieck im Logo des Vereins symbolisiert. „Wir setzen keine Initiative um, die nicht den ‚family-aprove‘ hat – das heißt wir achten sehr stark darauf, die Perspektive des Umfelds zu berücksichtigen“, erläutert Rosegger, der selbst Angehöriger einer demenzkranken Person ist.

Zielgruppengerechte „Angebotslandkarte“

Auch mit der „Angebotslandkarte“, die das Netzwerk derzeit erarbeitet, wird auf die Bedürfnisse der Angehörigen eingegangen. „ Als Angehöriger kann man sich unter Begriffen wie Sozialpsychiatrie und Neurologie oft wenig vorstellen und weiß nicht, welches Angebot man benötigt. Daher ist unser Ansatz, anhand von Fragen zu ihren momentanen Herausforderungen durch das System zu führen“, erläutert Knopper den zielgruppenorientierten Ansatz. Umgesetzt werden soll die „Angebotslandkare“ bis Ende des Jahres.

Sensibilisierung des Umfelds

Das Netzwerk setzt sich dafür ein, Selbstbestimmung und Gesundheitskompetenz der Betroffenen zu fördern. Demenz soll in der Gesellschaft enttabuisiert werden.„Sehr wichtig ist die Anfangsphase der Erkrankung, in der Demenz oft noch gar nicht diagnostiziert ist. Der Betroffene vergisst aber beispielsweise, dass er in der Straßenbahn ein Ticket benötigt oder hat Schwierigkeiten, mit seinen Finanzen umzugehen“, nennt Rosegger Beispiele. „In der Anfangszeit der Erkrankung ist es für die Angehörigen oft eine große Herausforderung, zu entsprechenden Hilfsangeboten zu kommen. Der Fokus liegt derzeit stark im stationären Bereich, es fehlt an Angeboten für stundenweise Betreuung und Behandlungspfaden für die Phase, in der es noch keine Behandlung im stationären Bereich braucht.“ Auch in diesem Bereich wird das Netzwerk aktiv werden.