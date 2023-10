"afreshed" kommt zu uns: Lebensmittel­retter liefern künftig auch in Kärnten aus Kärnten - Knapp 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel landen in der Tonne. Das junge österreichische Start-Up "afreshed" hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, Obst und Gemüse, das nicht verkauft werden kann, eine zweite Chance zu geben. Bald werden die "Retterkisten" auch in Kärnten bis vor die Haustür gebracht. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) #GOODNews © afreshed

Obst mit Flecken, zu kleine Gurken oder Erdäpfel, die nicht oval sind: afreshed gibt “nicht normschönem” Bio-Obst und Gemüse im Abo-System eine zweite Chance! Das junge Unternehmen aus Linz verpackt Obst und Gemüse, das nicht verkauft werden kann, in sogenannte „Retterkisten“ und liefert es euch direkt an die Haustür. “Der Kunde kann zwischen reinen Gemüse-, Obst- und gemischten Boxen wählen, welche jeweils in drei Größen erhältlich sind. Geliefert wird einmal pro Woche je nach Kundenwunsch zwischen Montag und Donnerstag”, erklären die Betreiber. Bestellungen – genauso wie eine Pausierung oder Stornierung des Abos – werden bis Mittwoch der Vorwoche entgegengenommen.

Eine "Retterkiste" ist im Anmarsch. © afreshed

afreshed gibt’s bald auch in Kärnten

Bisher wurden die “Retterkisten” allerdings nur im Burgenland, Wien, Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark und Salzburg ausgeliefert. Nun will man den Obst- und Gemüse-Service auch in Kärnten anbieten. “Wir freuen uns über die Gebietserweiterung und darüber, dass wir unsere Mission von unverpacktem Obst und Gemüse, den fairen Umgang mit Landwirten und Wertschätzung von Lebensmitteln im Allgemeinen auch im Süden Österreichs an Kunden bringen können”, schreiben die afreshed-Gründer in den sozialen Medien.

Direkte Zusammenarbeit mit Landwirten

Gestartet hat das Start-up mit Firmensitz in Linz vor rund zwei Jahren, nachdem zahlreiche Gespräche mit Landwirten den drei Gründern vor Augen geführt hatten, wie massenhaft Lebensmittel verschwendet werden. Hauptlieferanten sind derzeit rund 15 Landwirtschaftsbetriebe aus Österreich und Italien.