Eishockey Aus und vorbei: Diese Spieler verabschieden sich von den Graz99ers Graz - Die Moser Medical Graz99ers geben heute, 1. Apri 2023, offiziell erste Entscheidungen für die Saison 2023/2024 bekannt. So es auf seiten der 99ers einige Abgänge geben. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © Graz99ers

Headcoach Johan Pennerborn bastelt seit einigen Wochen an der neuen Mannschaft für die kommende Eishockey Saison. In den letzten tagen wurden diesbezüglich auch erste Entscheidungen getroffen, was den letztjährigen Kader anbelangt.

Einige Abgänge

Die Verteidiger Alexis Salonen und Mario Altmann werden den Grazer Eishockey-Club verlassen. Keine neuen Verträge erhalten außerdem die Stürmer Andrew Yogan, Tobias Fladeby, Daniel Woger, Adis Alagic, Kevin Pesendorfer und Cornelius Kaschnig. Bereits bekannt waren die Abgänge von Kevin Moderer und Daniel Oberkofler, die beide ihre Profikarrieren beendet haben.