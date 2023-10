Nächstes Halbfinalduell Rotjacken stehen mit dem Rücken zur Wand Klagenfurt - Der EC-KAC steht vor seinem ersten Elimination-Game der laufenden Saison. Die Rotjacken müssen am Sonntag das fünfte Halbfinalduell mit Titelverteidiger EC Salzburg auswärts gewinnen, um ihre Saison zu verlängern. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Der EC-KAC steht nach einer 1:3-Heimniederlage gegen den Titelverteidiger am Freitagabend mit dem Rücken zur Wand und muss nun drei Siege in Folge einfahren, um die Halbfinalserie noch für sich zu entscheiden. “Wir haben am Freitag über weite Strecken eine gute Partie gemacht und waren nicht die schlechtere Mannschaft, entscheidend war aber das Powerplay, in dem wir zu kompliziert agiert haben, Salzburg hingegen einmal mehr eiskalt war”, schildert KAC-Verteidiger Thomas Vallant.

“Es gilt jetzt, unser bestes Spiel zu machen”

Einen derartigen Vorsprung gaben die Roten Bullen in ihrer Klubgeschichte in zehn Fällen noch nie aus der Hand. Vallant dazu: “Mir persönlich gefallen solche Spiele, denn es kann wirklich jeder Shift, jede Aktion entscheidend sein, da ist das Adrenalinlevel einfach sehr hoch. Es gilt jetzt, unser bestes Spiel zu machen, wir haben noch in allen Bereichen Steigerungspotenzial und wenn wir das am Sonntag nicht abrufen, dann gibt es danach keine Gelegenheit mehr dazu.” Beim EC-KAC sind für das Halbfinalspiel keine personellen Änderungen gegenüber der Partie am Freitag zu erwarten. Mit Ausnahme von Johannes Bischofberger, Matt Fraser und Fabian Hochegger sowie Thomas Koch und Finn van Ee stehen dem Trainerstab alle Kaderspieler zur Verfügung.