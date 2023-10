Ab 1. April 25 Jahre Frauen im Heer: Jetzt startet der „freiwillige Grundwehr­dienst“ Steiermark - Am 1. April 1998 rückten die ersten neun Frauen ein. In den letzten Jahren hat sich der Frauenanteil beim Österreichischen Bundesheer erhöht. Um den Anteil weiter zu heben, haben Frauen nun ab 1. April 2023 die Möglichkeit, freiwillig den „Grundwehrdienst“ anzutreten. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (302 Wörter) © CARINA KARLOVITS/HBF/ Bundesheer

„Eine wichtige Maßnahme ist der „freiwillige Grundwehrdienst” für Frauen. Nach 25 Jahren haben wir es geschafft, Frauen nicht nur einen niederschwelligen Zugang zum Bundesheer zu ermöglichen, sondern auch alle Funktionen für Frauen gleichwertig zugänglich zu machen“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der „freiwillige Grundwehrdienst“

25 Jahre nachdem die ersten Frauen im Bundeheer einrückten, haben sie nun ab 1. April 2023 die Möglichkeit, sich über den „freiwilligen Grundwehrdienst“ zu informieren und anzutreten. Damit ermöglicht das Bundesheer Soldatinnen, ohne weitere Verpflichtung, alle Waffengattungen kennenzulernen und sich im Zeitraum von sechs Monaten für den Soldatenberuf zu entscheiden. Bisher war es Frauen nur möglich, über eine Einstiegshürde den Soldatenberuf zu ergreifen. Derzeit dienen 645 Soldatinnen in verschiedenen Waffengattung – von der Jagdkommandosoldatin über die Hubschrauberpilotin bis hin zur leitenden Ärztin. „Wir haben bereits jetzt 19 Interessentinnen noch vor Projektstart und das ist ein sehr erfreuliches Zeichen“, sagte die Ministerin im Rahmen einer Pressekonferenz.

Gleiche Möglichkeiten und Chancen

Bisher konnten Soldatinnen nur direkt in eine Kaderlaufbahn zum Offizier oder Unteroffizier mittels einer eigenen Eignungsprüfung einsteigen. Sie mussten zuerst Fitnesstests absolvieren, also zuerst eine Leistung erbringen, bevor sie überhaupt das System Bundesheer näher kennenlernen konnten. Ab 1. April können sie ihre Leistungen innerhalb der ersten sechs Monate aufbauen und haben dann die Chance zu entscheiden, ob sie weiterhin beim Bundesheer bleiben wollen. Tanner dazu: „Damit geben wir den Frauen mental und körperlich mehr Zeit sich auf das Bundesheer und den Beruf ,Soldatin‘ vorzubereiten und schaffen gleiche Möglichkeiten und Chancen für alle.“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Offiziersstellvertreter Karin Pirschner beim PressegesprŠch "25 Jahre Soldatinnen im Bundesheer" © CARINA KARLOVITS\HBF Offiziersstellvertreter Karin Pirschner in der Kaserne in Stra§ 1998 © Carina Karlovits/HBF/Bundesheer

Girls‘ Day informiert Frauen

Insgesamt werden 142.000 Briefe an junge Frauen verschickt. Hierbei werden die Geburtsjahrgänge 2003 bis 2006 angeschrieben. Tanner dazu: „Wir laden 142.000 Frauen ein, am 27. April an unserem Girls‘ Day in neun Bundesländern teilzunehmen. Bei diesem Informationsschreiben informieren wir gleichzeitig erstmals die Öffentlichkeit über den „freiwilligen Grundwehrdienst”.