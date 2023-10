Festlicher Präsentationsabend

Vom Fenster­gucker bis zum Fischer­denkmal: St. Veit präsentiert Juwelen der Stadt

St. Veit an der Glan - Die Herzogstadt ist reich an Kleindenkmälern – diese werden am 14. April um 19 Uhr im Fuchspalast präsentiert, mit Geschichte und Geschichten rund um St. Veit.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (213 Wörter)