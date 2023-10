Sonne, Wolken, Hagel

Wetter spielt verrückt: Riesige Hagel-Wolke zieht über Klagen­furt

Klagenfurt - Was das Wetter angeht, macht der April ja bekanntlich was er will. Pünktlich zum 1. April spielt das Wetter in Klagenfurt also etwas verrückt. Eine riesige Hagelwolke zog am Nachmittag über die Landeshauptstadt.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (65 Wörter)