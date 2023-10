Städtepartnerschaft seit 50 Jahren Delegation aus tadschikischer Partner­stadt zu Besuch in Klagenfurt Klagenfurt - Anlässlich der Freizeitmesse ist derzeit eine offizielle Abordnung aus Duschanbe in Klagenfurt. Bürgermeister Christian Scheider begrüßte die Gäste aus der Partnerstadt heute, Samstagvormittag, gemeinsam mit Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar im Rathaus. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar begrüßen (gemeinsam Mag. Eva Janica / Protokoll) die Delegation aus der tadschikischen Partnerstadt Duschanbe. © StadtKommunikation / Wajand

Seit 50 Jahren verbindet Klagenfurt und Duschanbe eine Städtepartnerschaft. Die tadschikische Hauptstadt ist mit 1,2 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes, politisches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Bürgermeister Christian Scheider freute sich besonders, im Jubiläumsjahr eine offizielle Delegation aus der Partnerstadt in Klagenfurt begrüßen zu können. Die Abordnung aus Duschanbe hat sich im Rahmen der Klagenfurter Freizeitmesse als Tourismus-, Jagd- und Wanderregion präsentiert. Tadschikistan bzw. die Region um die Partnerstadt Duschanbe ist – vor allem aufgrund der Marco Polo Schafe – eine begehrte Jagdregion, der „Pamir Highway“ ein El Dorado für Bergsteiger. Zahlreiche Messebesucher haben sich für die Schönheiten des 4.000 Kilometer entfernten Landes interessiert, es gab viele anregende Gespräche, der Stand auf der Freizeitmesse war durchgehend stark frequentiert, freut sich Botschafter Idibek Kalandar, der die Delegation aus Duschanbe anführt. „Es freut mich, dass Sie die Gelegenheit nutzen, Tadschikistan und die wunderschöne Stadt Duschanbe in Klagenfurt vorzustellen und hoffe, dass einige Besucher durch die Informationen und den persönlichen Kontakt angeregt wurden, das Land zu bereisen“ betont Bürgermeister Christian Scheider, der den Vertretern der Partnerstadt Duschanbe einen erfolgreichen Messeaufenthalt und angenehme Tage in Klagenfurt wünscht.