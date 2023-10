Endspurt bei Auszahlung Kärnten Bonus: So viel Geld bekommst du noch im April Kärnten - Insgesamt 600 Euro bringt der Kärnten Bonus Plus heuer rund 70.000 Haushalten. Ausbezahlt wird bekanntlich in mehreren Stufen. Der vierte und letzte Teil des Geldes soll noch im April folgen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © Pixabay / moerschy

600 Euro erhalten heuer mehr als 70.000 Kärntner Haushalte. Das Geld wurde bekanntlich in monatlichen Tranchen ausbezahlt. So erhielten anspruchsberechtigte Haushalte im Jänner 100 Euro, im Februar 300 Euro und im März 100 Euro. Im April folgt dann der vierte und letzte Teil des Geldes – es gibt ebenfalls nochmal 100 Euro. Das Auszahlungsmodel gilt für Haushalte, die den Kärnten Bonus Plus 2023 automatisch ausbezahlt bekommen. Die Auszahlungssumme beläuft sich insgesamt auf über 40 Millionen Euro.

Anspruchsberechtigt sind: Alle Kärntnerinnen und Kärntner, die bereits eine soziale Leistung des Landes Kärnten (Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Familienzuschuss, Heizkostenzuschuss, Ausgleichszulage etc.) erhalten.

Außerdem Personen bzw. Haushalte mit einem monatlichen Netto-Einkommen von bis zu 1.600 Euro (Alleinstehend/ Alleinerziehend) bzw. von 2.400 Euro (Paar).

Für jedes weitere Haushaltsmitglied erhöht sich die Einkommensgrenze um je 400 Euro netto.

Alleinerziehende werden besonders berücksichtig, für jedes weitere minderjährige Kind im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um 700 Euro.

So wird ausgezahlt Jene Haushalte, die den Kärnten Bonus Plus 2023 automatisch ausbezahlt bekommen, erhielten bzw. erhalten: Ende Jänner 100 Euro

Februar 300 Euro

März 100 Euro

April 100 Euro

Alle Kärntnerinnen und Kärntner, die eine soziale Förderung erhalten, oder den Kärnten Bonus 2022 erhalten haben, wurde bzw. wird der Kärnten Bonus Plus 2023 automatisch überwiesen. Alle Kärntnerinnen und Kärntner, die keine soziale Unterstützung beziehen, aber unter die genannten Einkommensgrenzen fallen, können noch bis 31. April 2023 einen Antrag stellen. Alle Infos dazu gibt es hier.