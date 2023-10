Rettungshubschrauber im Einsatz Betrunkener Motorrad­fahrer (26) bei Unfall schwer verletzt Klagenfurt - Am Samstagnachmittag lenkte ein 26-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Motorrad auf der Miegerer Landesstraße in Richtung Ebenthal. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. Ein Alkotest verlief positiv. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © Pixabay / christels

In Zell kam der 26-Jährige auf Grund eines Fahrfehlers von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Danach schlitterte er auf der Fahrbahn weiter und prallte noch einmal gegen eine Straßenlaterne.

Lenker schwer verletzt, Alkotest verlief positiv

Der Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch eine Notärztin vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkovortest verlief positiv. Am Motorrad entstand Totalschaden. Am Maschendrahtzaun sowie am Eckzaunsockel entstand erheblicher Schaden.