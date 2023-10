Fensterscheibe eingeschlagen Auto-Diebe trieben im Klagen­furter Stadtgebiet ihr Unwesen Klagenfurt - Bisher unbekannte Täter brachen zwischen 31. März und 1. April den Kofferraum eines Autos im Klagenfurter Stadtgebiet auf und stahlen mehrere Gegenstände daraus. Auf einem Parkplatz wurde außerdem ein PKW gestohlen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © 5min.at

Die Täter brachen den Kofferraum eines im Stadtgebiet abgestellten PKW auf und schlugen eine Fensterscheibe ein. “Danach durchwühlten die unbekannten Täter den PKW und stahlen daraus einen geringen Bargeldbetrag, einen Führerschein, den Zulassungsschein, eine Sonnenbrille und ein Paar Schneeschuhe”, informiert die Polizei. Das Auto gehört einer 42-jährigen Klagenfurterin. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Auto gestohlen

In der Nacht auf den 1. April wurde außerdem ein Auto mit deutschem Kennzeichen auf einem Parkplatz in Klagenfurt gestohlen. Als der Besitzer, ein 57-jähriger Mann aus Deutschland, am nächsten Tag zum Standort seines PKW zurückkehrte, war dieser nicht mehr vor Ort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.