Ein Wechsel steht bevor Verant­wortung Erde: Sascha Jabali soll neuer Stadtrat werden Villach - Bei Verantwortung Erde steht eine Veränderung bevor: Klubobmann Sascha Jabali soll die Position von Gerald Dobernig einnehmen und neuer Stadtrat in Villach werden. Sascha Jabali © Verantwortung Erde

Stadtrat Gerald Dobernig wird im Mai zum zweiten Mal Vater und will sich eine Auszeit nehmen. Ganz aus der Politik will er sich aber nicht zurückziehen. Künftig soll er Klubobmann bei Verantwortung Erde werden. Seine Position als Stadtrat wird in Zukunft Erde-Gründer Sascha Jabali einnehmen. Momentan fungiert er als Klubobmann – die beiden Politiker werden also ihre Positionen “tauschen”. Jabali wird für die Bereiche Verkehr, Umweltschutz, Strafamt und Lärmschutz zuständig sein.

Jabali zum Wechsel

“Ich freue mich sehr, dass mein Freund Gerald zum zweiten Mal Vater wird und unterstütze gerne seine Entscheidung, in dieser wichtigen Zeit für seine Familie da sein zu wollen”, betont Jabali. “In meiner Heimatstadt Regierungsverantwortung übernehmen zu dürfen, ist mir eine große Ehre. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und werde mein Bestes geben, um im Natur- und Umweltschutz eine starke Stimme für die Erde zu sein und die von Gerald eingeleitete Mobilitätswende in unserer Stadt fortzusetzen.”