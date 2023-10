Polizei warnt "Benzin­bettler" in Kärnten unterwegs: So dreist gehen Trick­betrüger vor Klagenfurt - Vor diesem Trick solltest du aufpassen: Betrüger geben vor, kein Geld für Benzin zu haben und bitten ihre Opfer, eine Fremdwährung in Euro umzutauschen. Wer sich darauf einlässt, erlebt eine böse Überraschung. Heute kam es gleich zu zwei Fällen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter) © 5min.at

So dreist gehen die Betrüger dabei vor: Gegen 17.45 Uhr haben zwei unbekannte Täter auf der Rosentalstraße (B 85) in Ferlach einen 58-jährigen Klagenfurter angehalten und ihm vorgetäuscht, kein Geld für Benzin zu besitzen, um nach Berlin zu gelangen. Die Männer waren in einem blauen PKW Kombi unterwegs. Die unbekannten Täter baten dem Mann 1.500 rumänische Lei gegen 250 Euro umzuwechseln (aktueller Kurs 1.500 Lei = 300 Euro). Der Mann fuhr mit den beiden Tatverdächtigen zum Bankomaten, behob dort das Geld und tauschte die Eurobanknoten gegen 1.500 Lei ein. Erst zu Hause stellte der Mann fest, dass die eingewechselten rumänischen Lei seit 10 Jahren keine Gültigkeit mehr besitzen. Täterbeschreibung laut Polizei: “Südländische Typen, eine der Personen trägt einen Vollbart, ungepflegtes Aussehen.”

Zweiter Vorfall

Wenig später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Grafenstein. Bisher unbekannte Täter baten einen 27-jährigen Mann aus der Ukraine um einen Wechsel von 500 rumänischen Lei gegen 100 Euro. Der unbekannte Täter gab gegenüber dem Mann an, dass seine Bankomatkarte nicht funktionieren würde und er die Euro für Benzin benötige, um nach Berlin zu fahren. Der Mann händigte dem unbekannten Täter eine 100 Euro Banknote aus und übernahm die angebotenen 500 Lei. Danach fuhr der unbekannte Täter in Richtung Klagenfurt weiter. “Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen PKW Kombi mit deutschem Kennzeichen”, teilt die Polizei mit. Erst einige Zeit später bemerkte das Opfer den Betrug und verständigte die Beamten. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bisher negativ.

In diesem Fall lautet die Täterbeschreibung laut Polizei wie folgt: “Südländischer Typ, ca. 180 Zentimeter groß, sehr schlank, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, ungepflegtes Aussehen, auffallend gelbe Zähne. Er trug dunkle Jeans, eine dunkle Schildkappe und sprach teils deutsch und teils russisch.”