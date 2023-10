Causa Wolf "Blutige Saison steht bevor": Tier­schützer kritisieren fehlenden Herden­schutz Kärnten - Wolfssichtungen gehören in Kärnten fast schon zum Alltag. Erst kürzlich tauchten wie berichtet zwei Wölfe in Weißbriach bei Hermagor mitten auf einer Straße auf. Innerhalb von nur einem Jahr haben sich in Kärnten zwei Wolfsrudel gebildet, vermutlich sind es jetzt sogar schon drei. Das steht zumindest auf der Webseite des Österreichzentrums Bär Wolf Luchs. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (314 Wörter) © CH WOLF

Die Landesregierung antwortet bisher fast nur mit Abschussgenehmigungen. „Die nichts weiter bringen als die Bauern zu beruhigen, bestenfalls Wählerstimmen für die ÖVP“, kritisieren bekannte Tierschützer. Herdenschutz scheint in Kärnten weiter kein Thema zu sein. Kärnten scheint damit vor einer weiteren blutigen Saison zu stehen.

Kein Herdenschutz in Kärnten?

Vorweg: Erst im November hat eine überwältigende Mehrheit der EU Staaten gegen eine Herabstufung des Schutzstatus in der Berner Konvention gestimmt. Sogar Österreich hat gegen die Abstufung des Schutzstatus gestimmt. Herdenschutz wäre das beste Mittel, das Vieh vor Rissen zu schützen. Herdenschutzberater Max Rossberg: „Ich finde es schade, dass Bauern in Kärnten noch nicht über die Vor- und Nachteile von Herdenschutz informiert werden. Insbesondere da in den letzten 12 Monaten die Anzahl der Rudel trotz Abschussgenehmigungen stetig steigt. Ganz abgesehen von den fast 17 Rudel auf der Italienische und Slowenischen Seite. Es ist auch verwunderlich, dass man in Kärnten Herdenschutz noch nicht fördert, während das in vielen Österreichischen Bundesländern schon lange gemacht wird, von Bayern mit seinen € 10 Millionen für Herdenschutz ganz zu schweigen. Fest steht nur, dass die Kosten nicht auf die Bauern abgewälzt werden dürften, bis eine Absenkung des Schutzstatus erfolgreich ist.“

“Herdenschutz ist ein wichtiger Baustein im Wolfsmanagement”

Fest steht auch, dass in Kärnten trotz Abschüsse, die laut Gutachtern klar dem EU Recht widersprechen, die Wölfe immer mehr werden. „Der wolfabweisende Elektrozaun wird Standard“, zeigte sich vor kurzem die Herdenschutzberaterin Elke Steinbach von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen überzeugt. Auch die bayrische Agrarministerin Michaela Kaniber und der bayrische Umweltminister äußerten sich dazu: „Der Herdenschutz ist ein wichtiger Baustein im Wolfsmanagement.“ Hoffen wir, dass auch bald in Kärnten Bauern gefördert und Kurse angeboten werden.