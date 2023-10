Bis zu 15 Grad Sonne, Wolken, Regen: Der Sonntag wird wieder wechselhaft Kärnten - Das Wetter bleibt weiterhin trüb. "Auch am Sonntag überwiegen meist die Wolken, sonnige Phasen gibt es nur zwischendurch", wissen die Wetterexperten der GeoSphere. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Rosie Orasch

Während es vormittags weitgehend trocken bleibt, gibt es am Nachmittag wieder ein paar Regenschauer. Hauptsächlich ist Unterkärnten betroffen. Am Nachmittag kann in den Tauerntälern teils lebhafter Nordwind wehen. Die Höchstwerte sollen laut den Wetterexperten zwischen 11 und 15 Grad liegen.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.