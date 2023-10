Bis zu 15 Grad Wetter­prognose: Am Sonntag werden Regen­schauer erwartet Steiermark - Der Sonntag zeigt sich von seiner trüben Seite. "Entlang der Alpennordseite ist es ganztags trüb durch dichte Wolken, zudem regnet es hier häufig, am Nachmittag auch teils stärker", sagen die Wetterexperten voraus. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Schnee soll bis auf 1200 Meter Seehöhe herab fallen. “In der Nacht auf Montag sinkt die Schneefallgrenze aber allmählich ab”, meint die GeoSphere. In der übrigen Steiermark soll es sonnige Auflockerungen geben, doch auch hier gehen am Nachmittag einzelne Regenschauer nieder. Dazu kommt kalter Nordwind auf. Die Frühwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. “Danach wird es allmählich kälter”, so die Wetterexperten.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.