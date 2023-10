Samstagnachmittag Dramatische Szenen in Liezen: Re­animation auf offener Straße Liezen - Dramatische Szenen spielten sich am Samstagnachmittag auf der B320 Ennstal-Straße ab. Feuerwehr, Rettung und Polizei kämpften dort um das Leben eines 57-jährigen Bulgaren. Aufgrund einer laufenden Reanimation wurde die Fahrbahn total gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Aufgrund eines beruflichen Termins war der 57-Jährige gemeinsam mit seinem Schwiegersohn in Österreich unterwegs. Allerdings erlitt der Mann gesundheitliche Probleme und wurde vom Schwiegersohn vorsorglich in das LKH Rottenmann gebracht. Auf der Anfahrt dorthin wurde der 57-Jährige allerdings am Beifahrersitz des Fahrzeugs bewusstlos. Sofort hielt der Schwiegersohn an.

Einsatzkräfte kämpften um das Leben des Mannes

Zufällig befand sich direkt hinter den beiden Männern ein Fahrzeug der Feuerwehr Liezen-Stadt. “Die Florianis rückten gerade von einem Verkehrsunfall wieder ein und leiteten infolge der akuten Notlage sofort die Reanimation des Mannes ein”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Kurz darauf trafen auch schon die Rettung und Polizei. Der 57-Jährige wurde mittels Rettungshelikopter in das LKH Bruck an der Mur überstellt. Dennoch kam für ihn jede Hilfe zu spät: “Von den zuständigen Ärzten wurde um 16.45 Uhr mitgeteilt, dass der Mann im Krankenhaus verstorben sei.”