Wirbel in Velden:

24-Jähriger schlug Mit­bewohnerin, aber sie wurde vor­läufig festgenommen

Velden am Wörthersee - Polizei und Rettung rückten am Samstagabend in den Kurpark Velden aus: Dort hatte ein 24-jähriger Afghane einer 31-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach ins Gesicht geschlagen. Am Ende war es jedoch sie, die festgenommen werden musste.

von Tanja Janschitz