Polizeieinsatz

Schlägerei am Messe­platz endete im Krankenhaus

Klagenfurt - Am Samstagabend eskalierte eine Schlägerei am Messeplatz in Klagenfurt. Drei Personen wurden verletzt, einer wurde mit einer Glasflasche am Kopf getroffen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (118 Wörter)